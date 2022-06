Uno studio dice che le auto classiche sono meno dannose per l'ambiente delle elettriche

Le auto a combustione interna stanno diventando il “mostro” dei nostri giorni, con l’Europa che ha ufficializzato lo stop delle vendite di auto ICE dal 2035, e le vetture storiche se la passano ancora peggio, spesso additate come le peggiori inquinanti: ma sono davvero un problema così grosso? Uno studio sostiene il contrario.

Footman James, un assicuratore specializzato in auto classiche, ha infatti svolto una ricerca che evidenzia come le auto storiche non siano così inquinanti rispetto a quanto viene immesso nell’aria con la produzione delle odierne automobili, specialmente quelle elettriche.

Stando al report, in media le auto classiche utilizzate in Regno Unito emettono circa 563 kg di CO2 ogni anno, con una percorrenza media di circa 1931 km. Ebbene, le auto moderne hanno emissioni ben più basse rispetto a quelle storiche, ma percorrono molti più chilometri ogni anno, e la loro produzione è il vero problema.

Lo studio dice infatti che, per produrre una Volkswagen Golf, ad esempio, si immettono nell’aria 6.8 tonnellate di CO2, mentre per una vettura elettrica come la Polestar 2 si arriva a generare circa 26 tonnellate di CO2. Ciò significa che un’auto storica impiegherebbe circa 46 anni per produrre lo stesso quantitativo di CO2.

Bisogna precisare però ce quando le case automobilistiche riusciranno ad essere “carbon neutral” la situazione sarà ben diversa, ma per il momento la situazione è questa, come aveva già evidenziato Volvo, affermando che la produzione di auto EV genera il 70% in più di emissioni.

E prima di chiudere vi lasciamo alle parole di David Bond, managing director di Footman James, che ha detto: “È facile presumere che le auto classiche siano più dannose semplicemente a causa dei loro motori più vecchi e meno efficienti, tuttavia, i dati in questo rapporto smentiscono questa teoria. Si tratta di come questi veicoli vengono mantenuti e utilizzati; è chiaro che mentre le nuove auto moderne ed elettriche potrebbero sembrare migliori per il pianeta giorno per giorno, il problema è l'impatto della loro produzione”.