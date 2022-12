Studenti creano il veicolo elettrico a energia solare più veloce del mondo

Mentre si avvicina la produzione della Aptera a energia solare, il cui telaio verrà costruito in Italia, in Australia ci pensa un gruppo di studenti universitari a entrare nella storia dei veicoli elettrici: ecco a voi l’auto da corsa a energia solare più veloce al mondo Sunswift 7, ufficialmente entrata nei Guinness World Records.

Progettata e costruita da studenti di ingegneria dell'Università del New South Wales Sydney (UNSW), Sunswift 7 ha consentito loro di compiere un’impresa epocale: percorrere 1.000 km in meno di 12 ore, il tutto in una singola carica. Per farlo, il gruppo di Sunswift Racing ha corso sulla pista di prova della loro struttura per ben 240 volte a una velocità media di 85 chilometri orari circa.

A influire sul risultato sono, in particolar modo, le scelte di design adottate, che hanno portato a migliorare sensibilmente aerodinamica ed efficienza: pensate che Sunswift 7 ha un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,095, inferiore persino al concept Mercedes-Benz EQXX. Inoltre, il consumo si limita a 3,8 kWh di energia ogni 100 chilometri, contro i 15/20 kWh consumati dalla maggior parte dei veicoli elettrici di oggi. Con queste performance, Guinness non ci ha pensato due volte a certificare il veicolo come “EV più veloce su 1000 km con una singola carica” dopo l’analisi accurata di cronometri e telemetria.

Andrea Holden, team manager di Sunswift Racing, ha dichiarato: “È molto strano pensare che abbiamo contribuito a creare qualcosa che è il migliore al mondo. Due anni fa, quando abbiamo iniziato a costruire questa macchina, tutto stava andando in blocco e ci sono stati molti momenti difficili. Ma è stato così gratificante vedere l'intero team riunirsi, fare così tanti progressi e portarci a questo punto straordinario. È stato un sacco di lavoro, molte ore e molto stress, ma ne è valsa la pena”.

