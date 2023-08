Stuck vs F1 moderna: 'Iniziare le gare dietro la safety è follia'. E su Mick Schumacher...

L'ex pilota di Formula 1 degli anni '70 e '80, il tedesco Hans-Joachim Stuck, ha storto il naso nel giudicare gli ultimi regolamenti introdotti nella Formula 1. Colloquiando con Eurosport, il 72enne si è soffermato prima di tutto sulle possibili novità della FIA e di FOM per limitare la Red Bull.

Sono molti quelli convinti che alla fine propria la FIA modificherà i regolamenti per bloccare il dominio Red Bull, ma secondo Stuck sarebbe: "Totalmente ingiusto", puntando poi il dito nei confronti di altre regole che il tedesco non concepisce, a cominciare dal far iniziare le gare sotto la pioggia con il regime di safety car: "Iniziare le gare dietro la pace car è uno scherzo", ha aggiunto, spiegando che alcuni suoi amici "si sono sentiti presi in giro" vedendo quanto accaduto ad esempio a Spa Francorchamps nel 2021, la gara di Formula 1 più corta di tutti i tempi.

Stuck si è poi soffermato sui carburanti sintetici, domandandosi come mai non siano stati ancora introdotti nel Circus: "Perché non è così da molto tempo? La Formula 1 deve sempre svolgere un ruolo pionieristico. Possiamo già convertire le auto d'epoca in modo che funzionino con carburante sintetico, quindi perché non la Formula 1? Lo trovo impensabile", ha aggiunto Stuck.

Ma non finisce qui perchè l'ex pilota di March, Brabham, Shadow e ATS, ha parlato anche del comportamento reticente nei confronti del team Andretti-Cadillac che vorrebbe entrare in Formula 1 dal 2025: "Se la FIA si piega alla volontà delle squadre che sono contro nuove scuderia, allora mi chiedo: sarebbe successo con Jean Todt?".

Secondo il tedesco il Circus ha bisogno di nuovi team in quanto ci sarebbero almeno una decina di piloti che meriterebbero un sedile ma che non riescono a trovare una squadra, a cominciare da Mick Schumacher, terza guida di Mercedes: "Sicuramente imparerà molto alla Mercedes", ha detto Stuck, "ma resta da vedere come riavrà un abitacolo Se non riesci a metterti in mostra e a metterti alla prova in gara, finisci rapidamente fuori dagli occhi del grande pubblico. Dovrebbe mostrare le sue capacità con un'auto che si merita e con un caposquadra decente", ha aggiunto. "Non qualcuno come Gunther Steiner, che non sa come guidare e aiutare le persone”, ha quindi concluso.