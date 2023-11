Stromer ST3: l'e-bike svizzera che si configura come un'auto

Le bici elettriche sono sempre più diffuse, soprattutto nelle grandi città europee, dove sempre più persone le stanno sostituendo alla vettura privata per andare al lavoro. A tal proposito la nuova Stromer ST3 arriva a gamba tesa: scopriamo le principali caratteristiche della e-bike super minimale sviluppata in Svizzera.

La compagnia è ormai una certezza nel settore, produce infatti e-bike di alta qualità dal 2009, proprio di recente inoltre abbiamo parlato della collaborazione fra Stromer e Alinghi Red Bull Racing per una speciale ST7. Con la ST3 restiamo su livelli estremamente alti, soprattutto visto il configuratore Stromer che ci permette di aggiungere diversi optional.

Per capire il livello superiore della ST3, possiamo averla sia con telaio Sport che Comfort, possiamo scegliere il manubrio, la sospensione anteriore e quella al di sotto della sella, infine possiamo scegliere tra cambio tradizionale e centrale, con possibilità di avere l'ABS. Tutte soluzioni che, ovviamente, possono far lievitare il prezzo.

Una configurazione standard con batteria da 150 km di autonomia parte da 7.290 euro, la doppia ammortizzazione, l'ABS e la batteria da 180 km di range portano invece il prezzo a 10.543 euro. In ogni caso ci portiamo a casa un oggetto di design curato sin nei minimi dettagli, il cui motore SYNO Drive II da 820 W e 44 Nm permette alla e-bike di raggiungere senza problemi i 45 km/h, infatti bisogna fare attenzione in termini di omologazione in Italia.

La Stromer ST3 ha anche funzionalità connesse grazie all'app per smartphone, la quale si collega via Bluetooth. Una volta configurata, l'applicazione ci consente di utilizzare la funzione keyless, lo smartlock, visualizzare le statistiche, sfruttare il GPS e ottenere aggiornamenti OTA. Insomma un modello Full Optional che difficilmente ci farà rimpiangere l'acquisto.