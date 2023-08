Strisce stradali a caso per rallentare le auto: idea stravagante a Baunè. Genio o follia?

E' decisamente stravagante l'idea che è venuta ad una serie di villaggi francesi situati nella regione della Loira, per cercare di rallentare gli automobilisti: disegnare sull'asfalto delle strisce stradali letteralmente a caso.

L'obiettivo era quello di evitare dossi e autovelox, come quello da 24mila multe distrutto a Cadoneghe poche settimane fa, e si è quindi pensato ad un'idea che potesse confondere i guidatori obbligando li stessi a rallentare per capire dove andare.

Secondo il sindaco si tratta di un sistema che riduce la velocità delle auto in un'area in cui il limite è di 20 km/h ma dove si viaggia tranquillamente a 50. "È una città di 1.700 abitanti che è attraversata da tre strade principali del dipartimento e, in particolare in questa zona, ce ne sono due. Le persone guidano velocemente ed è complicato convincere a rallentare", le parole riportate da Euronews di Jean-Charles Prono, primo cittadino del gruppo di 7 villaggi Loire-Authion di cui fa parte anche Bauné.

Il tentativo, ha spiegato ancora il sindaco, è quello di "rendere difficile la lettura da parte degli automobilisti, attirando così la loro attenzione", aggiungendo che l'amministrazione aveva pensato anche di aggiungere dei dossi, idea poi scartata visto il rumore che avrebbero provocato gli stessi.

La decisione di introdurre queste segnaletiche particolari ha ovviamente creato un'accesa discussione sui social e su Facebook c'è chi ha commentato scrivendo: “Tutti coloro che viaggiano a due ruote, motorizzate e non, potrebbero rischiare di cadere se bagnato o ghiacciato visto che le strisce bianche fanno scivolare”.

Un altro aggiunge, eloquente: “Iper pericoloso”. E ancora: “L'ho visto sabato sera, ho pensato che il tizio delle strisce fosse ubriaco”, infine un utente che scrive: “Anche i pedoni non sapranno dove andare, rischia di essere molto pericoloso”.

La novità è stata introdotta da ormai un mese e mezzo, da metà luglio, e al momento non ha creato il caos presunto. "Al momento sta funzionando anche se sono consapevole che può essere disorientante e che bisogna fare attenzione, soprattutto con le persone anziane”, ha concluso il sindaco.

Fortunatamente nel nostro Paese nessuno ha pensato di introdurre questa novità, e la notizia più “stravagante” in tal senso sono le strisce verdi di Torino riservate a chi richiede una colonnina elettrica per ricaricare l'auto.