Sulle strisce blu di Milano si potrà rimanere solo 2 ore: le nuove regole - Aggiornata

Negli ultimi due anni la mobilità di Milano è cambiata radicalmente, con regole più aspre per Area B e Area C (tutte le novità dell’Area C a Milano dall’1 ottobre 2023) e tante nuove piste ciclabili in giro per il centro. Ora anche il parcheggio nelle zone centrali cambia del tutto.

A partire dal prossimo 1 novembre 2023 la sosta all’interno della cosiddetta Cerchia dei Bastioni (che di fatto combacia con l’Area C) cambierà “per potenziare il principio di rotazione e garantire a tutti la disponibilità di posti auto”, ha scritto il Comune di Milano sul suo sito istituzionale. Questo significa che sulle strisce blu a pagamento ci si potrà fermare solo per 2 ore consecutive al massimo tutti i giorni della settimana tra le 8 del mattino e le 19 di sera. Non sarà possibile estendere il periodo di sosta, un modo - secondo il Comune - per garantire un maggior numero di parcheggi.

Dopo le 19 e fino alle 24 si pagano comunque le prime due ore di sosta, poi però si può rimanere gratuitamente. Tra le 24 e le 8 del mattino invece la sosta è gratuita e senza limiti di orario.

In teoria, chi dovrà recarsi in centro per delle commissioni di breve durata dovrebbe avere la certezza di trovare posti liberi sempre nuovi, a sua volta dovrà però andar via in fretta dalle 8 alle 19, entro massimo 2 ore. Allo stesso tempo il Comune di Milano continua la sua crociata contro le automobili, sognando un centro città sempre più libero dai veicoli. Chi è abituato a lasciare la macchina in centro pagando per tutto il giorno dovrà trovare modi alternativi per entrare all’interno della Cerchia, magari sfruttando i mezzi pubblici.