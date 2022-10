Strisce blu gratis e ZTL aperte per le auto elettriche: le città che hanno detto SI

Acquistare un'auto elettrica può portare oggi ad avere diversi vantaggi. Al di là dei classici incentivi statali per l'acquisto (aumentano le quote dell'Ecobonus), i Comuni mettono a disposizione la sosta gratuita sulle strisce blu e l'ingresso in ZTL, non sempre però. Ecco com'è la situazione nei capoluoghi di provincia.

La sosta gratuita per le auto elettriche sulle strisce blu è permessa in molti capoluoghi di provincia italiani, a dire NO sono state soltanto Cremona, Pavia, Torino, Messina, Terni, Padova e Venezia. A dire SI invece abbiamo Chieti, Pescara, Matera, Potenza, Cosenza, Reggio Calabria, Caserta, Napoli, Salerno, Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Trieste, Udine, Latina, Roma, Geneva, La Spezia, Bergamo, Brescia, Lecco, Mantova, Milano, Varese, Ancora, Pesaro e Campobasso. E ancora Alessandria, Cuneo, Vercelli, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Cagliari, Nuoro, Sassari, Agrigento, Catania, Palermo, Siracusa, Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Bolzano, Perugia, Aosta, Treviso, Verona e Vicenza.

Alcuni di questi capoluoghi permettono anche l'ingresso gratuito in ZTL, attenzione però: ogni singolo Comune può richiedere pass e permessi appositi (ecco cosa ci è successo a Reggio Emilia durante un viaggio di 4.500 km in auto elettrica). Si può dunque entrare gratuitamente in ZTL a Chieti, Pescara, Matera, Cosenza, Caserta, Napoli, Salerno, Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Genova, Bergamo, Brescia, Mantova, Milano e Pesaro. E ancora Alessandria, Cuneo, Torino, Lecce, Cagliari, Sassari, Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Arezzo, Firenze, Livorno, Massa, Bolzano, Perugia, Terni, Aosta, Padova, Treviso, Venezia e Verona. A dire NO alla ZTL gratuita per le auto elettriche sono state Potenza, Reggio Calabria, Trieste, Udine, Latina, La Spezia, Lecco, Varese, Ancona, Campobasso, Vercelli, Brindisi, Foggia, Taranto Nuoro, Lucca, Vicenza. Il prospetto in basso arriva dallo Smart Mobility Report 2022 del Politecnico di Milano.