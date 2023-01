Stretta su bici e monopattini a Parigi: troppi incidenti, è il caos

Dopo il boom incontrollato avvenuto nell’anno del COVID-19, il 2020, per i monopattini elettrici si mette sempre peggio, anche al di là dell’Italia. Parigi sta per ricorrere a una serie di regole scritte appositamente per il caos creato dalla micromobilità.

Se avete seguito il dibattito pubblico lo scorso anno, sapete bene come in Italia il limite di velocità dei monopattini elettrici sia stato abbassato a 20 km/h (qui trovate le nuove regole per i monopattini elettrici da novembre 2021), inoltre le società di sharing hanno iniziato a sanzionare pesantemente gli utenti meno diligenti dopo le critiche della CNN alla città di Roma. Ma cosa succede al di là delle Alpi? A Parigi è il caos più assoluto, tanto che la sindaca Anne Hidalgo si è detta molto preoccupata per la “coabitazione” di pedoni, ciclisti, monopattini, taxi, autobus e furgoni sulla sede stradale. Dal mese di febbraio 2023 dunque cittadini selezionati ed esperti avranno il compito di redarre nuove regole più stringenti al fine di ridurre il più possibile gli incidenti.

Lungo la pista di boulevard Sébastopol a Parigi si contano ormai fino a 18.000 passaggi giornalieri, si è arrivati al punto che anche ciclisti e utenti in monopattino debbano fare le code come se fossero in auto, allo stesso modo devono girare parecchio per trovare un parcheggio libero. Inoltre, al di là delle regole, il vero problema è rappresentato da chi non ha rispetto del Codice della Strada esistente, con utenti che passano col rosso oppure viaggiano in monopattino sul marciapiede, mettendo a rischio i pedoni (a giugno 2021 una ragazza italiana a Parigi è stata uccisa proprio da un monopattino…).

Le vittime di incidenti nel 2021sono aumentati in maniera esponenziale nella Capitale francese ed è assurdo correre così tanti rischi scegliendo di andare a piedi oppure in bicicletta. Vedremo dunque cosa sarà capace di fare la capitale francese, chissà che le città italiane non prendano provvedimenti simili successivamente…