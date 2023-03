La strategia di Leclerc in Bahrein: il mondiale F1 2023 di Ferrari inizia con un brivido

La Ferrari degli ultimi anni è stata aspramente criticata per le sue scelte strategiche prese in Formula 1, al muretto ma non solo, tanto che a fine 2022 le polemiche sono costate il posto di Team Principal a Mattia Binotto. La nuova era Vasseur però inizia già con un brivido: cos’è successo a Leclerc in fase di qualifica in Bahrein?

La scena è questa: siamo nella fase più concitata ed emozionante delle qualifiche Q3, il momento in cui i 10 piloti più veloci del weekend si giocano i migliori posti in griglia. Verstappen e Perez su Red Bull stanno dando spettacolo con due giri straordinari, tanto che il campione del mondo in carica addirittura migliora la Pole di quasi due decimi al secondo tentativo. Dietro di loro Carlos Saint su Ferrari strappa un buon quarto posto con altrettanti tentativi, cosa fa invece Charles Leclerc? Il pilota Ferrari fa un primo giro pulito in Q3 fermando esattamente il cronometro a 1:30,000, il preludio a quello che potrebbe essere un secondo tentativo da Pole Position, la prima del 2023, il ferrarista però spiazza tutti. Rientra ai box, scende dall’auto e dichiara finita in anticipo la festa in rosso, assicurandosi un ottimo terzo posto alle spalle delle due Red Bull assatanate con un tentativo in meno. Cos’è successo esattamente?

A primo acchito il pubblico, soprattutto i tifosi Ferrari, non ha ben capito la mossa di Leclerc accordata con il resto del team, la scelta però nasconde un’interessante strategia, che ci prepara a una gara al cardiopalma. È ormai qualche anno che i pneumatici (e i set di pneumatici) hanno un’importanza assoluta in Formula 1: i team hanno soltanto 7 set di gomme per gestire qualifiche e gara, inoltre con pista asciutta devono utilizzare due mescole diverse effettuando almeno un pit stop. Durante le qualifiche Q3 in Bahrein Leclerc è stato messo davanti a una scelta: sacrificare un set di gomme nuove per tentare di conquistare la Pole Position oppure effettuare un giro in meno, accontentarsi (per così dire) di un onesto terzo posto e sfruttare un set di gomme nuovo in più in fase di gara. La scelta, come sappiamo, è ricaduta sulla seconda opzione, dunque in gara (in programma alle 15:55 del 5 marzo 2023 su Sky Sport e NowTV) il pilota Ferrari potrà contare su un set di gomme “immacolato” aggiuntivo, un plus che la maggior parte dei team ha deciso di non avere… Questa potrebbe effettivamente essere la mossa chiave del weekend, lo stesso Team Principal Vasseur ha confermato che in Bahrein un set nuovo in più potrebbe fare la differenza, mentre al contrario è una scelta che in Ferrari non farebbero mai e poi mai su un circuito più tecnico come Montecarlo. Fra qualche ora dunque sapremo tutta la verità sulla bontà della strategia Ferrari in Bahrein, nel frattempo diteci pure la vostra opinione nei commenti: avreste preferito un maggiore spettacolo in qualifica e magari la partenza in Pole Position di Leclerc oppure appoggiate la scelta di effettuare un giro in meno per avere un vantaggio tecnico in gara?

