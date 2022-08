La strategia Ferrari manda in fumo il GP di Ungheria: il commento di Jeremy Clarkson

Non deve essere facile per Leclerc stare seduto sulla monoposto di Maranello, o questo è quanto l'intera community del Cavallino Rampante ha iniziato a domandarsi dopo l'ennesimo disastro Ferrari che è costato al monegasco punti preziosissimi per un Mondiale ormai sempre più lontano.

Il GP di Ungheria è stato un disastro per la Ferrari che, sbagliando strategia e montando le hard, i cui dati dalla Alpine di Alonso non promettevano nulla di buono, sono costati a Leclerc un pit stop in più e tantissimi secondi persi a causa di un passo decisamente più lento di quello della Red Bull.

Encomiabile il lavoro del muretto Red Bull e di Max Verstappen che sono riusciti a recuperare tantissime posizioni perse in qualifica e a portare persino la RB-18 del Campione del Mondo in prima posizione. In molti si sono scagliati contro la strategia Ferrari, anche Jeremy Clarkson che ha commentato con sarcasmo quanto accaduto: "Dal momento che gli abusi non sono più tollerati quando si parla di Formula 1, allora sono costretto a dire che gli strateghi della Ferrari sono dei geni."

Il celebre conduttore ha ovviamente polemizzato contro i piani del Cavallino in Ungheria sfruttando le recenti dichiarazioni della F1 contro gli abusi. E voi, invece, cosa ne pensate dell'esito dell'ultimo gran premio, il mondiale di Leclerc è definitivamente compromesso? Diteci la vostra opinione a riguardo, come al solto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.