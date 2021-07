Questo strano SUV è una delle auto giapponesi più rare in circolazione

Mitsuoka è una piccola azienda giapponese nota soprattutto per la Orochi, sportiva dal design organico e barocco, prodotta dal 2006 al 2014. La casa di Toyama ha presentato lo scorso anno un SUV altrettanto bizzarro, basato sul Toyota RAV4 e omaggio ai fuoristrada americani dei passati decenni.

Si chiama Buddy e nell'anteriore ricorda molto vetture come la Chevrolet K5 Blazer o la Tahoe. Non passano inosservati i quattro gruppi ottici squadrati o la calandra e il paraurti cromati. Le modifiche si estendono ai pannelli laterali anteriori e al retro, dove troviamo un nuovo portellone, fanali inediti e un grosso paraurti cromato. Il tocco finale è dato dai cerchioni in perfetto stile retrò.

Nonostante l'aspetto classico gli interni sono da SUV moderno, d'altronde il Buddy è basato sul RAV4. Tutto è come nel modello Toyota, dal cruscotto allo schermo del sistema infotainment. Mitsuoka si è limitata a rifinire l'abitacolo dotandolo di una pregiata pelle nera con cuciture e dettagli bianchi.

Questo SUV retrò è proposto in quantità limitata e il popolo giapponese sembra aver apprezzato tantissimo la proposta: i 200 esemplari del primo lotto di produzione sono stati esauriti in soli quattro giorni! Era possibile ordinarla con un benzina da 2,0 litri e 170 CV o con un ibrido da 2,5 litri e 177 CV. Il prezzo richiesto è di circa 17.000 euro più alto rispetto alla controparte Toyota. Mitsuoka prevede di lanciare sul mercato un altro lotto nel 2023, chissà se questa volta il Buddy sarà proposto anche con il sistema plug-in del RAV4 Prime.

Per farvi un'idea migliore delle forme del Buddy vi lasciamo in calce il video del canale YouTube LOVECARS!TV!, disponibile esclusivamente in lingua giapponese.