Lo strano prototipo di Maserati a motore centrale dovrebbe avere un V8 Turbo

Un paio di mesi fa Maserati aveva condiviso delle finte foto spia riguardanti una nuova vettura prototipale in fase di test, e adesso i colleghi di Car and Driver ci forniscono degli interessanti indizi.

La compagnia italiana aveva sorpreso un po' tutti con il reveal della particolare supercar, affermando tra l'altro di stare provando un nuovo powertrain sviluppato e costruito internamente. Car and Driver crede adesso di aver intuito il tipo di motore che muove la macchina: un V8 sovralimentato dalle specifiche non ancora chiare e posizionato centralmente.

Quello che è palese è il riutilizzo della carrozzeria in fibra di carbonio della Alfa Romeo 4C (la quale non avrà eredi?), anche se pesantemente modificata viste le dimensioni generali e la lunghezza del passo. Molto peculiare il fatto che la Maserati in questione non sia apparsa in nessuna timeline produttiva del brand e arriva di fatto senza alcun preavviso. Stando ad un portavoce della compagnia il veicolo approderà sul mercato appena prima di un nuovo SUV, e andrà a rimpiazzare la GranTurismo ormai anziana. Tra l'altro non è da escludere lo sviluppo di una variante convertibile.

A ogni modo Maserati ha in programma un importante investimento, mirato allo sviluppo di tre nuovi modelli elettrici. Per questo motivo il Gruppo FCA ha stanziato ben 5 miliardi di euro sul suolo italiano per il rilancio del brand. Tra i primi frutti di questi sforzi dovremmo trovare la Alfieri (ecco i render a opera di Motor1), una nuova supercar in arrivo in più versioni, tra le quali ne troviamo una completamente elettrica. Per maggiori informazioni non dovremo far altro che attendere il prossimo Salone di Ginevra, che aprirà i battenti il 5 Marzo.