Lo strano incontro fra Elon Musk e Donald Trump: CEO di Tesla dall'anti auto elettriche

Donald Trump sta cercando donatori in vista della sua campagna elettorale per le presidenziali di novembre, e avrebbe incontrato Elon Musk, CEO di Tesla.

A riportare la notizia è il New York Times, che scrive che il vis-a-vis sarebbe avvenuto domenica scorsa, anche se non è ben chiaro se Elon Musk, rabbioso nei confronti degli ambientalisti dopo il sabotaggio della fabbrica di Berlino, aiuterà il tycoon texano nella corsa alla Casa Bianca.

Elon Musk, ex uomo più ricco al mondo, si trova attualmente al terzo posto assoluto nella classifica dei Paperoni, ed è ovviamente considerato un “pesce grosso” dai politici vista la sua fortuna valutata in 192 miliardi di dollari secondo il Bloomberg Billionaires Index.

Secondo i registri della Commissione elettorale federale, il manager di origini sudafricane avrebbe donato meno di un milione di dollari ai politici dal 2009, sicuramente non una cifra esagerata, ma non è da escludere che possa cambiare approccio in vista appunto nelle nuove presidenziali di novembre, sostenendo pubblicamente Donald Trump.

Fino ad oggi l'ex presidente degli Stati Uniti ha faticato ad attrarre grandi donatori per la sua nuova candidatura, ed è per questo che convincere Musk sarebbe un colpo da 90 per il proseguo della campagna del texano. Trump ha iniziato la campagna con 30,4 milioni di dollari di finanziamenti contro i 130 raccolti da Joe Biden, l'attuale commander in chief, ed inoltre Donald deve fare fronte alle continue beghe legali che lo obbligano a spese giudiziarie e a risarcimenti.

Elon Musk si è schierato negli ultimi tempi sia con i Repubblicani che con i Democratici ma è stato particolarmente critico nei confronti dell'amministrazione Biden, condannando ad esempio le politiche sugli immigrati provenienti dal Messico. Secondo il CEO di SpaceX, inoltre, l'attuale presidente sarebbe prevenuto nei confronti di Tesla, citando un evento sulle auto elettriche risalente al 2021 e tenutosi alla Casa Bianca, durante il quale l'azienda non venne invitata.

Fa sicuramente specie pensare all'accoppiata Musk-Trump, tenendo conto che da una parte vi è il capo di un'azienda di auto elettriche, anche se non un ambientalista estremista, mentre dall'altra vi è un uomo fortemente critico nei confronti delle vetture a batteria.

Nelle scorse settimane Trump aveva infatti detto che le “auto elettriche sono solo per ricchi” di conseguenza è ipotizzabile che, in caso di una sua elezione, potrebbe ribaltare completamente le ultime restrizioni in termine di emissioni. Staremo a vedere come andrà.