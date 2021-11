Questa strana Toyota Yaris è l'auto più assurda dell'anno: design discutibile e badge BMW

La Toyota Yaris è una compatta perfetta per l’utilizzo in un contesto urbano, dove compattezza e consumi contenuti fanno la differenza, ma è la GR Yaris ad avere calamitato l’attenzione degli appassionati grazie alle sue prestazioni. Esiste però una Yaris standard che difficilmente passerà inosservata dopo le modifiche che ha subito.

Tenetevi forte, perché le immagini che trovate qui sotto non sono adatte ad un pubblico facilmente impressionabile. La Toyota Yaris che vedete infatti meriterebbe il premio di auto più strana (e forse anche brutta) dell’anno, a causa delle modifiche apportate dal suo proprietario dal gusto piuttosto discutibile.

Se l’obiettivo era quello di renderla più sportiva, la missione è fallita. Se l’obiettivo era quello di renderla elegante, anche in questo caso la debacle è evidente. Difficile trovare un senso dietro ad un progetto del genere, ma è innegabile che abbia fatto parlare di sé dopo che le sue immagini sono apparse su Reddit.

Sul frontale dell’auto è stato aggiunto uno strano paraurti prelevato da un’altra auto che a sua volta è stato agghindato con una griglia cromata. Il tutto è stato poi posizionato sulla parte bassa del frontale, con tanto di cavi che lo sorreggono a vista. Le stranezze continuano al posteriore, dove anche in questo caso compare un paraurti aggiuntivo che allunga inutilmente la lunghezza della vettura, rendendola simile al posteriore di uno yacht.

Quasi tutti i vetri dell’auto sono coperti da delle pellicole nere che limitano la visuale e sul parabrezza frontale c’è un singolo tergicristallo in posizione centrale, come sulle Koenigsegg. Le ruote sono state modificate, ma invece di cambiare totalmente cerchi e pneumatici, hanno pensato bene di incollare un finto cerchio cromato con tanto di gomma direttamente sulla ruota, con un risultato che è a dir poco agghiacciante. La ciliegina sulla torta è la comparsa dei badge BMW sul frontale e sul posteriore dell’auto, e non chiedeteci il perché di questa scelta.

E voi avete mai visto qualcosa di più strano? Fateci sapere la vostra, e intanto vi mostriamo un altro mezzo piuttosto bizzarro, ossia la Lamborghini Gallardo con motore Toyota da 1000 CV vista durante il SEMA Show.