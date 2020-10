La strana storia della Datsun 280Z abbandonata e lavata dopo 44 anni

Quanto è il periodo più lungo in cui non avete lavato l'auto? Qualsiasi esso sia difficilmente supererà i 44 anni che questa splendida Datsun 280Z ha dovuto aspettare per il suo primo bagno.

La vettura rappresenta l'ultima evoluzione per il mercato americano della prima generazione di Z. Il motore è un sei cilindri in linea da 2,8 litri (da qui il nome "280") capace di erogare 172 CV di potenza e 221 Nm di coppia. Cifre che, odiernamente, non fanno gridare al miracolo ma sufficienti per permettere una guida sportiva su di una vettura di 1300 kg e con trazione posteriore.

La 280Z del video è stata acquistata nel 1976 al concessionario Campus Datsun di Filadelfia, il proprietario l'ha guidata fino a casa sua, 210 chilometri, usata per altri 350 e poi abbandonata. Una curiosità è il fatto che molti pezzi risultino smontati: la 280Z aveva un'ammaccatura nel paraurti anteriore, il concessionario ha subito inviato un nuovo paraurti; avendo già smontato un pezzo il proprietario si è fatto prendere la mano: ha smontato anche il paraurti posteriore, con l'idea di sostituirlo con una versione custom, ed ha rimosso parte degli interni per inserire un mangiacassette Pioneer. Proprio in questo periodo sono arrivati grossi problemi economici per il proprietario, motivo per cui la 280Z è stata parcheggiata, e dimenticata, per oltre 40 anni. Soltanto nel luglio 2019 l'auto ha trovato una nuova casa.

Il nuovo proprietario ha immediatamente chiamato gli specialisti del detailing AMMO NYC, nonché autori del video. La pulizia è avvenuta in una giornata di luglio 2019 (per questo i dipendenti non indossano mascherine) ed ha visto coinvolti tutti i "pezzi grossi" di AMMO NYC, dalle idropulitrici alle lucidatrici rotorbitali. Il suo Light Blue Metallic è tornato a splendere, tuttavia pur sembrando nuova di concessionario la vettura non era ancora pronta per debuttare al raduno ZCON a Nashville, Tennessee: prima doveva risultare guidabile. Sono stati tantissimi gli interventi di manutenzione, dalla rimozione del liquido dei freni alla sostituzione di gran parte dei serbatoi, alla fine la 280Z ha ripagato gli sforzi accendendosi al primo tentativo. Allo ZCON, un raduno di Nissan Z (assimilabile all'evento organizzato da Nissan a Daikanyama, Tokyo), la 280Z ha conquistato ben tre trofei, la giusta ricompensa per un esemplare pari a nuovo.

Condizioni simili le ha questa Datsun 240Z del 1972, restaurata direttamente dal Vintage Restoration Program di Nissan.