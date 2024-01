Questa strana Porsche è il 'muletto' della futura prima Cayenne elettrica

Aria di rivoluzione green in Casa Porsche. Come già sappiamo, la Macan così come l'abbiamo conosciuta è destinata a lasciare il mercato per fare spazio a una evoluzione Full Electric. Di questo modello già si conoscono molte cose, soprattutto le forme, che non sono quelle del prototipo apparso in questi leaks. Una nuova Cayenne in arrivo?

Da mesi il web propone immagini (e video) della nuova versione della Macan (tutto pronto per il lancio della nuova Porsche Macan EV: le ultime foto spia). Il SUV è destinato, dunque, a trasformarsi definitivamente in un modello a emissioni zero, anche se con un po' di ritardo rispetto a quanto pronosticato. L'obiettivo iniziale dell'azienda tedesca, infatti, era di cominciare 'soft' sul mercato, lasciando nella gamma la coppia termica ed elettrica del modello a ruote alte; poi, solamente in un secondo momento, lasciare solamente la proposta green. Ma questo non sarà l'unico cambiamento del brand di Stoccarda.

Al momento l'unica soluzione elettrica presente è rappresentata dalla Taycan, ma nei prossimi anni è prevista una vera e propria rivoluzione interna della Casa. Così, oltre alla Macan EV, è prevista anche una vettura elettrica della famiglia 718 entro il 2025 e, per l'appunto, la nuova Porsche Cayenne 100% elettrica, la quale non arriverà prima del 2025. Un progetto segreto, o quasi. Infatti queste foto spia, che potrebbero essere facilmente confondibili, mostrerebbero il 'muletto' della futura prima Cayenne elettrica, come rivelato dal magazine olandese Auto Week (da cui provengono le foto).

Il sito olandese, dunque, spiega le ragioni per cui sostiene che questo modello (abbastanza camuffato a quanto pare) sia in realtà un Porsche Cayenne, e non una Macan come si potrebbe pensare (l'autonomia della nuova Porsche Macan EV in autostrada: meglio della Tesla Model Y?). Il giornalista Lars Krijgsman scrive: "La carreggiata di questo modello di prova è chiaramente più ampia di quella della Macan elettrica, il che si riflette, tra l'altro, nei passaruota" inoltre, continua, "abbiamo anche l'impressione che il parabrezza abbia un'angolazione leggermente diversa rispetto a quella della Macan", e poi svela anche alcuni dettagli riguardo i prossimi modelli.

A dire il vero sulla prossima Cayenne elettrica si conosce ben poco. Però, Porsche avrebbe dichiarato l'intenzione di sviluppare un ennesimo SUV elettrico, un nuovo modello, da posizionare sul mercato d'élite, ovvero delle proposte più lussuose e costose; a quanto pare, questo dovrebbe nascere sulla nuova piattaforma SSP Sport.