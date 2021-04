Esce di strada con la Tesla a 160 km/h: distrugge due auto e danneggia una casa

Le Tesla possono rivelarsi delle perfette auto elettriche familiari, dall’accelerazione lineare e pacata, così come delle potenti vetture sportive, tutto dipende dal nostro piede posto sull’acceleratore - e il protagonista del video di oggi ha certamente esagerato...

Le telecamere di sorveglianza di una casa privata hanno registrato il terribile incidente di una Tesla Model S uscita di strada a circa 160 km/h - velocità stabilita dalla polizia secondo i danni causati. Nelle immagini che trovate in pagina, che purtroppo non sono a un altissimo frame rate, si vede come la Tesla piombi a tutta velocità contro un’abitazione e vada a finire contro una Mazda 3 parcheggiata, di fatto distruggendola del tutto, e un pick-up Ram, danneggiato seriamente ma in parte salvato dalla Mazda.

L’incidente è avvenuto attorno alle 4 del mattino del 12 aprile 2021 lungo la Miramar Parkway, in Florida, con il conducente della Tesla subito trasportato in ospedale dove non è sembrato essere in pericolo di vita - e questo lo deve soprattutto alla sicurezza offerta dalla Model S (da 5 Stelle Euro NCAP come la Model 3), probabilmente a bordo di un veicolo differente, di categoria inferiore, l’esito non sarebbe stato identico.

Seri i danni riportati anche dall’abitazione contro cui ha urtato la vettura, con i proprietari che non potranno rientrare finché non verranno fatti i dovuti rilievi - poiché si temono anche danni strutturali.