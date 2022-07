La strada più pericolosa di Città del Messico: è uno scivolo gigante

Città del Messico è una metropoli sterminata che ogni anno attira milioni di turisti, se capita anche voi di passare nella capitale fate bene attenzione a evitare una discesa che genera incidenti su incidenti. Sta facendo il giro del mondo un video pubblicato su Twitter con diversi incidenti montati uno dopo l'altro.

Siamo a Paso Florentino, presso la strada più in pendenza dell'intera Città del Messico. A circa metà strada inoltre c'è una casa contro cui finirebbero la maggior parte delle vetture, se non fosse per delle protezioni in metallo montate ad hoc. Per capire di cosa stiamo parlando vi consigliamo assolutamente di mandare in play il video che trovate nel box embedded di Twitter presente in basso.

Il filmato è una compilation di incidenti registrati dalle varie camere di sicurezza posizionate lungo la discesa. Le autorità, per cercare di scongiurare la maggior parte degli incidenti, ha anche posto a terra un asfalto ondulato che dovrebbe generare più attrito e fare più resistenza, peccato però che non funzioni.

Si vede chiaramente che le auto, pur frenando, vadano giù spinte dal loro stesso peso, come se viaggiassero sul sapone. Siamo di fatto di fronte a uno scivolo gigante dove ogni mezzo è a rischio: auto, fuoristrada, taxi, vetture della polizia, moto e scooter. La pendenza della strada è talmente pericolosa che il filmato termina con una caduta a piedi di un uomo che rotola su se stesso svariate volte... vedere per credere. Abbiamo trovato una strada di gran lunga più pericolosa del "ponte killer" 11foot8.