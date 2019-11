Una strada ghiacciata ha generato una serie di incidenti assurdi in Russia

Durante lo scorso weekend una strada ghiacciata in Russia ci ha dato modo di assistere ad una serie di incidenti dalla dinamica identica e visibili tramite il video in alto.

Le riprese sono state effettuate dalla dascham di una macchina in stato di sosta, e mostrano inizialmente un SUV che perde il controllo mentre cerca di aggirare un grosso tir fermo a bordo strada. Mentre quest'ultimo riesce nel suo intento senza perdere completamente il controllo, non può dirsi lo stesso per la Toyota che lo seguiva, la quale ha finito per scontrarsi con la vettura che stava registrando tutta la scena.

Subito dopo è possibile notare un altro veicolo arrivare a velocità sostenuta, e anch'esso perde il controllo mentre prova a sopravanzare il camion. L'esito è simile a quello capitato alla Toyota, ma un po' più pericoloso perché il proprietario dell'auto giapponese, non resosi conto della gravità della situazione, si trovava ancora a bordo strada durante l'avvicinarsi dell'ultima vettura, che l'ha sfiorato per un pelo e ha finito per rovinare sempre sulla povera macchina parcheggiata.

L'impatto ne ha provocato la rotazione, che ci ha concesso di vedere altri veicoli che avevano perso precedentemente grip e si trovavano quindi al di fuori della carreggiata. In sintesi un breve tratto di strada è stato testimone di una serie di incidenti dovuti alle pessime condizioni dell'asfalto, ma c'è da fare una piccola precisazione. Da quello che abbiamo potuto vedere nessuno dei proprietari delle vetture in transito ha avuto il buon senso di rallentare in modo adeguato, e neanche di mettersi in salvo dopo aver distrutto il proprio mezzo di trasporto. Dal nostro canto speriamo soltanto che nessuno sia rimasto ferito nell'occasione.

