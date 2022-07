Strada crolla a New York: furgone cade nella fossa in video, nessun cittadino coinvolto

Molto spesso l’acqua gioca brutti scherzi agli automobilisti, come nel caso dell’illusione ottica in una galleria che appariva come un vero e proprio buco nella strada. Recentemente, però, negli Stati Uniti i cittadini newyorkesi hanno assistito a quello che non è affatto uno scherzo: nel Bronx è crollata buona parte di una strada asfaltata.

Un'enorme voragine è apparsa a New York City, come dimostra il video dell’Associated Press caricato in queste ore su YouTube. A quanto pare, non si tratterebbe del primo incidente di questo tipo nella zona e sarebbe dovuto non solo dalle violenti piogge e inondazioni nell’area cittadina, bensì anche dalla condizione pessima della strada.

I residenti nell’area in cui si è aperta questa fossa non sono affatto ottimisti in quanto i lavori di riparazione causeranno forti disagi; peraltro, già 75 residenti non hanno più accesso all’acqua al momento. Solo un cittadino è felice: Antonio Papadopoulos, il proprietario del furgone bianco Dodge che è caduto all’interno della voragine: “Perché ho perso il mio furgone. Non voglio essere triste o arrabbiato o questo... voglio essere felice”, ha dichiarato. L’Honda Accord parcheggiata accanto è invece scampata per un pelo all’incidente rimanendo quasi sospesa con una ruota. Fortunatamente, nessuna persona è stata coinvolta nel crollo della strada.

In tutto ciò, rimanendo oltreoceano, eccovi un brutto incidente causato da un Ford Explorer.