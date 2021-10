Una strada allagata danneggia decine di auto in UK: il video è virale

Le ultime settimane non sono state facili per alcune zone d'Europa, dove ha piovuto più del normale e diverse aree si sono allagate. Questo però non ha fermato gli automobilisti del Regno Unito, per così dire, che a quanto pare non hanno ben compreso come affrontare una strada allagata. Guardate questo assurdo video con decine di auto danneggiate.

Il filmato che trovate in pagina arriva dal canale YouTube BENGREGERS ed è appena diventato virale. Il motivo è semplice: chi ha registrato le immagini ha semplicemente ripreso un pezzetto di strada allagata presso Rufford Mill in North Nottinghamshire, lungo il quale nessuno degli automobilisti intenti a passare ha avuto l'idea di rallentare.

Probabilmente affrontare quel passaggio a velocità ridotta avrebbe aiutato diversi veicoli a superarlo senza danni, invece - senza motivo - quasi il 100% delle auto e dei van ripresi è passato a tutta velocità - facendo entrare molta acqua nel cofano.

Risultato: decine di vetture si sono spente e hanno richiesto l'intervento di un carro attrezzi oppure di un SUV che le tirasse fuori dal guado. Un filmato che fa davvero riflettere e mostra come la maggior parte delle persone al volante sottovaluti le conseguenze del passare su una strada allagata, con l'acqua capace di sovrastare quasi completamente cofano e ruote. Chissà cosa ne pensa Chillin’ with Chet, lo YouTuber che ha portato sott'acqua una Tesla Model S Plaid da 130.000 euro.