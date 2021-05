La storica Porsche 917K di Steve McQueen è all'asta: vale 15 milioni di euro!

Una delle pochissime Porsche 917K da gara utilizzate per le riprese della pellicola Le 24 Ore di Le Mans (in originale Le Mans) e guidata da Steve McQueen in persona, finirà all'asta a Monterey durante il prossimo mese di agosto, in occasione di un evento organizzato da RM Sotheby's.

La vettura con l'iconica nonché indimenticabile livrea Gulf non gode soltanto delle sue apparizioni ad Hollywood, ma anche delle sue caratteristiche strutturali, che l'hanno resta una delle macchine da corsa più rapide del suo tempo. Nello specifico, l'esemplare raffigurato nella galleria di immagini in calce partecipò alla 24 Ore di Le Mans del 1970 finendo per schiantarsi al quarantanovesimo giro. Di seguito venne registrata per lo European InterSerie Championship all'interno del Gruppo 7 per via delle modifiche che la trasformarono in una 917 Spyder. Il listino parla anche di un ritiro nel 1974, di vari passaggi di proprietà e di un importante processo di restauro utile a riportarla alle sue condizioni di fabbrica: adesso possiede specifiche da Le Mans ed esibisce l'originario numero "22".



"Il gentiluomo e attuale proprietario ha acquistato la Porsche in forma Spyder più di dieci anni fa, e da allora l'ha restaurata riportandola alla sua originaria e seminale livrea Gulf con specifiche da Le Mans. Il restauro è stato eseguito senza badare ai costi, e i risultati sono impressionanti da tutti i punti di vista, dallo stupefacente design e livrea fino alla riconoscibile sinfonia del motore boxer a 12 cilindri a pieno regime." Così l'esemplare, in modo indiscutibilmente lusinghiero, è descritto dal listino.



Questa non è affatto la prima volta che una delle Porsche 917 di Le Mans finisce all'asta. Negli ultimi anni gli esempi di simili bolidi venduti a prezzi folli sono molteplici, e proprio basandosi su di essi RM Sotheby's prevede di battere l'esemplare a una cifra compresa fra i 13,1 ed i 15,2 milioni di euro.



A proposito di livrea Gulf vogliamo chiudere rimandandovi a delle recenti riproposizioni di uno schema colori indimenticabile. La prima concerne un magnifico quanto oneroso esemplare di McLaren Elva personalizzato dalla divisione interna MSO: è un vero capolavoro di design tecnico ed estetico. In seconda battuta non possiamo non mostrarvi la Ford Mustang GT Gulf Heritage Edition proposta dalla casa automobilistica americana quasi due anni fa. In questo caso il prezzo è sicuramente molto più accessibile, ma comunque sorprendentemente elevato rispetto alla vettura base.