Storica Ferrari 328 GTS del 1988 contro un pick-up a un semaforo

Kory Teneycke è un politico canadese di lungo corso, manager della campagna del Premier dell'Ontario Doug Ford, che ha alle spalle battaglie di ogni tipo. Pensiamo però che la sua intera carriera non lo abbia comunque preparato a ciò che gli è successo nelle ultime ore: il manager ha avuto un incidente con la sua Ferrari 328 GTS.

Il sinistro è stato registrato dalla dashcam di una vettura ferma a un semaforo, e le immagini mostrano chiaramente come la sportiva italiana non abbia in alcun modo rispettato la luce rossa dell'incrocio. Probabilmente la Ferrari di Teneycke stava viaggiando troppo veloce per fermarsi perfettamente allo stop, così ha bruciato il semaforo e ha urtato contro un pick-up Chevy Silverado.

L'episodio è avvenuto a circa 20 metri di distanza dalla dashcam che ha catturato tutto, inoltre parte dell'azione è oscurata da una Honda CR-V, si vede in ogni caso la Ferrari finire "al di sotto" del pick-up, che è alto almeno tre volte di più della sportiva di Maranello.

Sembra che Teneycke abbia preso solo di recente questa 328 del 1988, alimentata da un motore V8 da 3,2 litri. Una vettura ormai storica che all'epoca, negli USA, non godeva neppure di freni ABS, motivo per cui probabilmente non ha fatto in tempo a frenare in questa occasione. Guardate invece questa Ferrari 328 GTS perfettamente restaurata.