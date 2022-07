Storia di una Tesla Model 3 trasformata in taxi: 267.000 km e non sentirli

Come ripetiamo spesso su queste pagine, in Italia c'è ancora molta diffidenza rispetto alle auto elettriche. Il modo migliore per dissolvere un po' di dubbi è intervistare qualcuno che in elettrico ha percorso più di 260.000 chilometri: un tassista.

È questa l'idea che ha avuto Matteo Valenza per il suo nuovo video, che vi mettiamo in pagina con estremo piacere. Marco, questo il nome del tassista intervistato da Matteo, fiero possessore di una Tesla Model 3 Performance dall'aprile del 2019 - rigorosamente di colore bianco per esercitare la professione. Questa Tesla, ha raccontato Marco, è arrivata dopo una Nissan e una Toyota ibrida, per le quali spendeva molto di più per il carburante e la manutenzione.

Con la Nissan a gasolio le spese si dividevano in 9.000 euro di carburante, 4.500 euro di manutenzione ordinaria per percorrere 100.000 km, mentre con la Toyota erano necessari 7.000 euro di benzina e 3.500 euro di manutenzione. Con la Model 3 le cose sono radicalmente cambiate: 3.500 euro di energia elettrica e appena 270 euro di tagliando dopo due anni, sempre per percorrere 100.000 km.

Oltre a costare meno all'atto pratico, la vettura ha fruttato a Marco anche più clientela: in tantissimi, soprattutto nel 2019, lo chiamavano anche solo per fare un giro nel quartiere, per fare domande (la più gettonata: in quanto tempo carica un'auto elettrica?). In due anni il taxi Model 3 Performance di Marco ha percorso 267.078 km e ha ancora le pastiglie dei freni originali, cosa possibile solo grazie alla frenata rigenerativa dell'elettrica californiana. Noi abbiamo fatto un riassunto estremo del racconto di Marco, nel video però trovate ancora più aneddoti e curiosità, guardatelo fino alla fine.