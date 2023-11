La storia del Range Rover limousine del 1990 del Sultano del Brunai usato da Mike Tyson

La Range Rover Classic LSE del 1994, una versione limousine allungata del famoso SUV britannico, sarà messa all'asta nel Regno Unito (questa invece è l'auto più pericolosa del mondo messa all'asta di recente). Questo veicolo fu originariamente commissionato dal 29° Sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, nel 1994, il fratello, il principe Jefri.

La conversione fu eseguita in Gran Bretagna dalla società specializzata Townley Cross Country Vehicles Ltd e ha richiesto nove mesi per essere completata. La Range Rover Classic LSE è stata allungata di circa un metro, incorporando due ulteriori porte fisse al centro e rialzando il tetto di 20 cm per consentire l'installazione di un tetto apribile laminato, finestrini oscurati e un portellone posteriore apribile in un unico pezzo. L'interno è stato progettato per il comfort e presenta tre sedili posteriori reclinabili in stile business class, due dei quali sono azionati elettricamente.

Questo veicolo è stato utilizzato per trasportare il sei volte campione dei pesi massimi Mike Tyson durante una visita a Glasgow per uno dei suoi combattimenti memorabili nel giugno del 2000. L'auto è stata dipinta in Rolls-Royce Mason Black all'esterno e rifinita con interni in pelle nera bordata in Oxblood Connolly con tappeti Wilton e inserti in legno di noce.

La Range Rover Classic LSE è stata guidata solo per 27.320 chilometri ed è stata sottoposta a manutenzione e revisione nel maggio 2023. L'auto sarà messa all'asta con una stima di prezzo di £30.000-£40.000 (tra i 36.500 e i 46.000 euro). Questo è notevolmente inferiore al prezzo di partenza di una Range Rover Standard Wheelbase D300 AWD del 2023, che parte da £103.720 (circa 120.000 euro). Rimanendo in tema "aste singolari" questa collezione di Porsche bianche è incredibile, e sono tutte in vendita.