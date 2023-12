La storia della Lamborghini Countach turbo più rara e potente di sempre

Basta nominare la Lamborghini Countach per far brillare gli occhi agli appassionati, ma forse non tutti sanno che esistono due versioni ultra rare di questa mitica hypercar, emblema degli anni '80 e del loro estremismo in quanto a design.

L'hypercar di Sant'Agata Bolognese ritorna ciclicamente sulle pagine del nostro sito, come ad esempio quando vi avevamo raccontato della Lamborghini Countach di Wolf of Wall Street recentemente battuta all'asta.

Il modello di cui vi parliamo oggi è pero è forse ancora più raro e precisamente una delle due sole versioni turbo mai realizzate: una si trova in un museo mentre l'altra è scomparsa, o per lo meno, così si credeva.

Un grande appassionato di Lamborghini si è infatti messo sulle sue tracce e alla fine è riuscito a trovarla grazie ad Instagram. La versione originale montava un motore V12 centrale da 3,9 litri per una potenza di 380 cavalli, propulsore che a Max Bobnar sembrava però un tantino “minuto”: ha quindi deciso di installare un bel turbo degli aerei Rajay in due diverse Countach, una total black e una total red, arrivando all'incredibile potenza di 750 cavalli.

Una preparazione a dir poco impressionante che spinse addirittura Lamborghini a mostrare con orgoglio le realizzazioni di Bobnar in vari eventi. Alla fine la Lambo nera è finita in Germania, in un museo, mentre quella rossa sembrava andata perduta per sempre.

John Temerian, proprietario della concessionaria di auto d'epoca Curated, è sempre stato incuriosito da questa storia affascinante, scoprendo appunto attraverso i social che la famosa Countach rossa era in un deposito del Nevada, negli Stati Uniti.

E' quindi andato a vederla dal vivo ed è rimasto a bocca aperta: "Mi sono reso conto in quel momento che davanti a me c'era la Countach turbo perduta”. L'auto era stata acquistata negli anni '80 dal proprietario di un casinò locale, mettendola in mostra nelle sale da gioco, poi quando morì fu acquistata da un conoscente che la espose nel salotto.

Alla fine, non si sa come, è finita in un deposito e il buon Temerianm è riuscito a portarsela a casa pagando fior fior di quattrini (non è dato sapere quanto), ma esclamando: "Avrei pagato qualsiasi cosa per l'auto. Un'auto come questa è un tale unicorno che è difficile persino darle un valore”.

E a proposito della Countach, lo sapevate che aveva uno spoiler antiestetico negli Usa? Era montato per una questione di sicurezza ma non era proprio il massimo dello stile.