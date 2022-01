La storia della Fiat Panda raccontata da Emanuele Sabatino: i segreti di una leggenda

Il 9 dicembre 2021 Emanuele Sabatino se n'è andato, così come lui ha scelto. Una mancanza che difficilmente potremo colmare con il tempo, ciò che possiamo fare però - come ripetiamo spesso sulle nostre pagine - è ricordarlo attraverso i suoi migliori video, che possiamo ancora trovare sul suo canale YouTube.

Del nostro caro EmaMotorsport vi abbiamo già consigliato la "saga" della Tesla Model 3, quando Emanuele Sabatino ha sistemato una DeLorean DMC-12 oppure ha raccontato i segreti della Ferrari 360 Modena. Non solo: vi abbiamo mostrato anche l'ultimo regalo di Emanuele Sabatino al padre, Una Lancia Thema rimessa a nuovo, e di quando ha spiegato tutti i segreti della Lancia Delta HF Integrale.

Oggi ci spostiamo su un mito assoluto del Made in Italy: Emanuele Sabatino vi racconta la storia della Fiat Panda 30CL, guidata prima sulle colline dell'Oltrepò e poi portata in officina, là dove elemento dopo elemento scopriamo come ha fatto la vettura torinese a diventare leggendaria nel nostro Paese e non solo. A proposito di Panda: non perdete la nostra breve storia del motore Fiat FIRE, andato da poco in pensione dopo 35 anni di onorato servizio.

Su Emanuele Sabatino e sulla sua scomparsa si è detto tanto nelle ultime settimane, il suo team però gli ha dedicato un ultimo video in cui spiega che conta solo l'amore e il ricordo.