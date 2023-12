La storia delle 23 supercar della Polizia turca: gli agenti girano in Porsche e Ferrari

Di recente le nostre forze di Polizia hanno guadagnato una nuova Lamborghini Urus, la sesta vettura di Sant’Agata Bolognese a finire fra le mani degli agenti. Certo c’è uno Stato che ci batte pesantemente in quanto a supercar della Polizia: la Turchia.

Mantenere l’ordine e reprimere il crimine è un obbligo imperativo per lo Stato turco, farlo a bordo di supercar dal costo esorbitante è poi un lusso aggiuntivo a cui non si può fare a meno - evidentemente. A sbandierare questo orgoglio ai quattro venti è stato il Ministro degli Interni turco Ali Yerlikaya, che ha postato su X un video in cui figurano oltre 20 auto sportive, supercar e SUV di altissima gamma, tutti veicoli in dotazione alla Polizia locale.

A esser precisi, le auto di alto profilo in forze presso la Polizia turca sono ora 23: si va da auto estremamente lussuose come la Bentley Continental GT e la Porsche Taycan elettrica a vetture ultra performanti come la Ferrari 458 e la Volkswagen Golf R. Non mancano ovviamente diversi SUV di alta fascia come il Mercedes-Benz GLS e il Range Rover Sport. Il valore di tutti i veicoli è stimato in oltre 3 milioni di euro, 100 milioni di lire turche. Ma come sono finite tutte queste supercar nelle mani della Polizia turca? Lo Stato può davvero permettersi di investire così tanto denaro pubblico per dotare gli agenti di pattuglia di vetture estremamente performanti e/o lussuose?

Ovviamente c’è il trucco: secondo il Daily Telegraph, sono tutte vetture provenienti da un maxi esproprio eseguito ai danni di un trafficante di droga chiamato Hakan Ayik. Secondo il tabloid inglese Ayik è stato il leader della gang Comanchero Motorcycle operativa in Australia con un patrimonio stimato in quasi 1 miliardo di euro. Lui e 36 suoi associati sono stati arrestati a Istanbul lo scorso mese di novembre, motivo per cui il ministro turco Yerlikaya ha festeggiato su X: “Come risultato di una riuscita operazione portata avanti dall’Istanbul Police Department, questi veicoli sono stati destinati proprio alla nostra Polizia”. Tutte le auto saranno usate come veicoli di pattuglia, malviventi e furbetti dell’acceleratore sono avvisati.