StoreDot annuncia batterie per auto che si caricano in 10 minuti

StoreDot ha appena annunciato al mondo delle fantastiche celle cilindriche in formato 4680 (quello già proposto da Tesla) in grado di essere utilizzate in ambito automotive e capaci di ricaricarsi completamente in soli 10 minuti.

La interessante compagnia israeliana, la quale può vantare un appoggio economico da parte di Daimler, Samsung Ventures e altri brand, ha affermato che la tecnologia è ormai in sviluppo da più di tre anni. I primi prototipi sono già in fase di test, e EVE Energy (partner manifatturiero cinese) sta già incrementando la produzione in serie.

"Il lavoro pionieristico per queste tecnologie all'avanguardia è stato lanciato dalla Warwick University del Regno Unito con la collaborazione del partner strategico di StoreDot, BP. La tecnologia è stata ulteriormente sviluppata sfruttando le capacità di esperti in tutto il mondo. Il lavoro coperto da cinque brevetti nell'area del design delle celle utilizza la tecnologia continuous tab di StoreDot. Questo design incrementa il flusso passante e risolve i problemi di sicurezza e di performance associati solitamente alla struttura rigida delle celle cilindriche. Il testing presso gli impianti StoreDot ha evidenziato bassi livelli di resistenza interna. Gli esemplari delle celle stanno già venendo prodotti sulle linee di EV Energy, un partner manifatturiero cinese."

Ora come ora non sappiamo quando questa tecnologia potrà effettivamente essere commercializzata a volumi elevati, ma l'obbiettivo di StoreDot è quello di riuscirci entro il 2024. Purtroppo al momento non abbiamo neanche delle specifiche tecniche preliminari, e da parte nostra non vediamo l'ora di poterne sapere di più.

L'altra frontiera dell'innovazione nell'ambito delle batterie per veicoli elettrici è rappresentata dalla imminente tecnologia allo stato solido. Per il Regno Unito si tratta di un sentiero fondamentale da percorrere assolutamente, e gli investimenti in tal senso sono già in atto.