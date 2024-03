Stop termici 2035, obbligo posticipato? Governo italiano: 'Scadenza sarà modificata'

C'è il serio rischio che lo stop di benzina e diesel in Ue dal 2035, divenuto legge un anno fa, possa essere rivisto, molto probabilmente posticipato. Ne è convinto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ospite ieri della conferenza 'Automotive Eurotribuna Politica' di #ForumAutoMotive.

Come riportato dall'Ansa, l'esponente del governo italiano ha commentato così la possibilità di una modifica al ban dei motori a combustione interna: “Preso atto del sentiment che si sta diffondendo a livello europeo, la scadenza al 2035 con lo stop alle nuove vetture endotermiche potrebbe essere modificata. E se l'obiettivo è la decarbonizzazione della mobilità, serviranno anche i biocarburanti”.

Il riferimento di Pichetto Fratin è alle recenti dichiarazioni delle principali case automobilistiche mondiali, a cominciare da quelle europee, che stanno rivedendo i propri piani, come ad esempio Mercedes, che ha confessato di essere stata troppo ottimista sulle elettriche, ma anche Aston Martin e Bentley, che hanno deciso di posticipare il proprio piano green, arrivando fino a BMW, Audi e Volkswagen, pronte ad investire ancora nell'ICE alla luce delle ottime vendite dei termici.

"In Europa abbiamo oggi registrato una presa di coscienza della realtà rispetto alla fuga in avanti degli ultimi anni con la corsa all'elettrico”, ha detto ancora Fratin che si dice comunque convinto che le auto a batteria abbiano “un grande futuro Il parco auto elettrico potrebbe arrivare a 5-6 milioni in Italia al 2030, ma questo dipenderà dalla capacità di spesa del cittadino italiano. I costi restano elevati".

Il ministro ha quindi confermato l'indiscrezione degli ultimi tempi circa la richiesta alla nuova Commissione europea che si formerà dopo le elezioni di giugno, di iscrivere i biocarburanti ”Nella tassonomia europea, andando al di là di aerei e navi. Siamo un'eccellenza in questo settore". Infine, sugli incentivi (quelli del 2024 non sono ancora partiti), ha fatto chiaramente capire che gli stessi non dureranno per sempre: “Il meccanismo degli incentivi non può durare in eterno, né procedere a singhiozzo".

