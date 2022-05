Stop a sgommate, drift ed impennate per la strada: multe fino a 10.000 euro e sequestro

Se siete appassionati di guida in auto o in moto e state pensando di pianificare un road trip tra le tortuose strade dell’Austria, magari per “attaccare” il passo del Grossglockner, dovete sapere che il codice stradale austriaco si è aggiornato e adesso prevede pesanti pene per coloro che si fanno prendere la mano.

Le nuove direttive riguardano sia i motociclisti che gli automobilisti, che da questo momento dovranno fare bene attenzione. La nuova legislatura austriaca dice infatti che se una ruota si stacca da terra o emette fumo si rischia grosso. In altre parole se si viene beccati durante impennate, stoppie, burnout, freni a mano o drift sulle strade austriache, si rischia una multa che va dai 300 ai 10.000 euro, e gli agenti possono anche sequestrare il mezzo per un massimo di 72 ore a loro discrezione, arrivando fino alla confisca se si viene colti in flagranza di reato più volte.

Il motivo dietro a questo inasprimento della legge è semplice: l’Austria vuole ridurre al minimo il numero di incidenti sulle sue strade e le cause che possono innescarli, e lo sta facendo proprio adesso in previsione della grande affluenza prevista nei prossimi mesi, quando molte persone giungeranno in terra austriaca per i gran premi di Formula 1 e MotoGP, attesi rispettivamente per il 10 luglio e il 21 agosto.

