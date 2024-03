Stop alla produzione della Nissan LEAF in UK, si chiude un'era per iniziarne una nuova

In casa Nissan sta finendo un’era, anche se molto presto ne inizierà un’altra. Presso l’impianto di Sunderland, nel Regno Unito, sta per uscire di produzione la mitica LEAF, una delle auto elettriche più longeve del mercato. Al posto del modello attuale arriverà una nuova generazione aggiornata.

La fabbrica Nissan di Sunderland si prepara così alla costruzione di tre nuovi veicoli elettrici, anche grazie alla “pensione” dell’attuale LEAF. Siamo tutti concordi sul riconoscere alla Nissan LEAF il merito di aver combattuto fieramente per oltre 10 anni, nonostante l’arrivo travolgente della Tesla Model 3 e la feroce concorrenza cinese ed europea. Che la LEAF però fosse ormai eccessivamente segnata dal tempo era cosa nota, lo abbiamo sottolineato anche nella nostra ultima prova della Nissan LEAF nel 2022, un articolo che Nissan Italia non ha preso affatto bene ma che da parte nostra era l’unico possibile.

La fine della produzione ci indica comunque che i tempi di un cambiamento fossero ormai maturi: “L’attuale generazione di Nissan LEAF, il primo veicolo elettrico mass market al mondo, si appresta a finire il suo ciclo vitale in Europa. In base alla disponibilità nei vari Paesi, i cittadini europei potranno ancora ordinare la LEAF fino all’esaurimento delle scorte. Nissan ha già annunciato l’arrivo di una nuova line-up di veicoli elettrici per il mercato europeo che sarà prodotta a Sunderland” ha detto un portavoce Nissan. La LEAF continuerà invece a essere prodotta nelle fabbriche americane e giapponesi del marchio.

Ma quali saranno le auto elettriche che Nissan costruirà in UK? Accanto alla LEAF di terza generazione, che arriverà nel 2026, verranno costruite anche la Qashqai e la Juke a zero emissioni (Juke che nel frattempo si è appena rinnovata per il 2024). Il brand nipponico conta di costruire circa 100.000 nuove LEAF all’anno nel solo impianto di Sunderland.