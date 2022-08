Stop agli ordini di Tesla Model 3 Long Range in Canada e USA: lista d'attesa troppo lunga

Tesla è diventata il best seller dei veicoli di lusso in USA, ma questi grandi successi hanno anche un rovescio della medaglia. L’enorme mole di ordini che arrivano in quel di Palo Alto ha costretto Tesla ha fermare le pronazioni della Model 3 Long Range in Canada e Stati Uniti vista la lunghissima lista d’attesa che si è creata.

Visitando la pagina dedicata alla Model 3 Long Range, gli aspiranti proprietari del best seller leggeranno che il modello sarà disponibile dal 2023, mentre fino a qualche tempo fa riportava la data di consenga stimata, solitamente compresa tra novembre 2022 e gennaio 2023.

Per il momento lo stop sembra interessare soltanto il modello citato sopra, mentre gli altri modelli continuano a mostrare una data di consegna compresa tra ottobre e dicembre 2022. Stando alle parole di Elon Musk però, il problema non sarebbe tanto nella mole di ordini quanto nella produzione stessa, che necessiterebbe di un ulteriore salto di qualità per incrementare i numeri della produzione.

In realtà potrebbe trattarsi di un problema momentaneo dovuto all’unione delle due faccende, ossia una produzione che attualmente è arrivata quasi al limite e un numero di ordini da record, dato che a differenza delle altre case costruttrici sembra che Tesla non abbia alcun tipo di problema in termini di approvvigionamenti di materie prime e quant’altro: lo dimostrano i dati di vendita, che parlano di oltre 250.000 vetture Tesla consegnate nel Q2 del 2022, ma maggior parte della quali sono proprio Model 3 e Model Y.