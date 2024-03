Basta maltrattare il Cybertruck, l'appello di un ingegnere Tesla

Mai nessun veicolo prima d'ora era stato preso di mira come il Tesla Cybertruck, che dalla data della sua uscita (in America) ha scatenato la fantasia degli utenti sul fronte delle prove di resistenza. Fucili, mitragliatrici, sfere d'acciaio, ora però qualcuno dice basta!

Negli ultimi mesi abbiamo visto molteplici prove di resistenza attuate nei confronti di questo pick-up: c'è chi ha sparato contro il Cybertruck per testare la resistenza della carrozzeria, chi lo ha calciato, chi lo ha martellato e qualcuno è anche riuscito a romperlo.

L'augurio di Wes Morril, l'ingegnere capo del progetto Cybertruck, è ovviamente che questi comportamenti al limite cessino di esistere quanto prima, indicando inoltre che chi continua a "maltrattare" il veicolo Tesla potrebbe ricevere i pezzi di ricambio con estremo ritardo.

Morril ha aggiunto che il pick-up elettrico è stato un ottimo mezzo di intrattenimento, ma ora, dopo aver testato le principali caratteristiche di resistenza, dovrebbe girare liberamente per strada in pace. Ovviamente bisogna anche considerare il dispiacere e il rammarico di fronte a un progetto come il Cybertruck, invidiato in tutto il mondo, che viene maltrattato nell'unico Paese in cui è possibile averlo.

Sicuramente Tesla è tenuta a fornire i pezzi di ricambio a coloro che hanno danneggiato i veicoli, però Morril senza fronzoli ha dichiarato: "Coloro che danneggiano il Cybertruck dovrebbero pensarci due volte"; individuando proprio nei pezzi di ricambio un possibile problema.

Stop quindi ai maltrattamenti, chissà se Morril concederà almeno le sfide di traino con il Cybertruck, come quelle che abbiamo già visto negli ultimi mesi.

Su KIT PULISCI LUBRIFICA CATENA - MOTUL C4 400ml C1 400ml SPAZZ è uno dei più venduti di oggi.