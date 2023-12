Stop incentivi elettriche in Germania: BMW e non solo ci mettono i soldi di tasca propria

Alcuni media tedeschi riportano che i sussidi per i veicoli elettrici saranno eliminati nel 2024, in seguito alla decisione del governo tedesco di interrompere un programma settennale di incentivi per i nuovi acquirenti di auto elettriche (che offriva fino a 6.750 euro).

Questo sussidio, finanziato sia dallo Stato che dalle stesse case automobilistiche, sarà la prima vittima dei tagli di bilancio per via di una sentenza della Corte costituzionale tedesca riguardo ai fondi di emergenza pandemici inutilizzati (nel nostro paese, il Ministro Urso ha invece rilanciato sui bonus alle auto elettriche).

La notizia ha ovviamente suscitato critiche da parte dell'Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) e dell'opposizione conservatrice, che temono un impatto negativo sui produttori automobilistici tedeschi di fronte alla crescente concorrenza di marchi statunitensi e cinesi.

Il ministero dell'Economia ha bruscamente interrotto il programma lunedì. Tuttavia, si vocifera che le stesse case automobilistiche tedesche interverranno con fondi propri per coprire l'intera quota statale del finanziamento, che è fino a 3.000 euro, per coloro che soddisfano criteri specifici.

Tra le case automobilistiche coinvolte ci sono BMW, Audi, Volkswagen e Mercedes-Benz. Alcune fonti indicano che queste case automobilistiche potrebbero estendere il sostegno anche ai clienti che hanno già effettuato un acquisto o un preordine, ma con consegna nel 2024, a condizione che abbiano firmato il contratto prima della recente decisione del governo.

In Italia l'adozione delle auto elettriche è attualmente molto basso, i bonus fino ad ora erogati non hanno visto una grossa partecipazione.