Stop diesel e benzina dal 2035, le reazioni: 'Diventeremo come l'Avana, la Cina ride'

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità da parte dell'Ue allo stop dal 2035 delle nuove auto a benzina e diesel. Fra meno di 12 anni le case automobilistiche non potranno più produrre auto con motori endotermici concentrandosi quindi solo sulle vetture a zero impatto ambientale.

La decisione ha ovviamente provocato numerose reazioni anche perchè negli scorsi giorni era uscito allo scoperto il ministro dell'ambiente Pichetto Frattini che sembrava quasi lasciar intendere un possibile ripensamento dell'Ue sullo stop ad auto a benzina e diesel dal 2035.

Tanti i detrattori, a cominciare dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che tramite Instagram ha commentato: "Decisione folle e sconcertante, contro le industrie e i lavoratori italiani ed europei, a tutto vantaggio delle imprese e degli interessi cinesi. Ideologia, ignoranza o malafede?". Così invece Pietro Focci, eurodeputato di Fratelli d'Italia: “Diventeremo totalmente dipendenti dai Paesi extraeuropei, in particolare dalla Cina, ad esempio per i microchip, il litio e il cobalto. L’impatto ambientale in alcuni paesi come ad esempio in Africa, dove si estraggono importanti materie prime per le auto elettriche è terribile. La mia speranza è che saremo più realistici quando si discuterà della riduzione delle emissioni di diossido di carbonio per i mezzi pesanti e per quelli agricoli”.

Duro anche il commento di Marco Campomenosi, capo delegazione Lega, nonchè di Marco Zanni, presidente gruppo Identità e Democrazia, e di Silvia Sardone, coordinatore Id in commissione Ambiente, che hanno diramato un comunicato congiunto: “La maggioranza del Parlamento europeo confeziona oggi uno schiaffo al settore dell’automotive e a categorie fondamentali dell’economia italiana ed europea, per fare al contempo un regalo enorme a Pechino. Con il voto di oggi, la sinistra e i suoi complici danno il via libera a un provvedimento ideologico che non solo non porterà alcun beneficio concreto per la tutela dell’ambiente, con grandi inquinatori come Cina e India che continuano ad agire indisturbati, ma che non tiene minimamente conto della situazione reale, con costi sociali ed economici pesantissimi per l’Europa e 13 milioni di posti di lavoro a rischio, di cui 120 mila solo in Italia”.

Secondo Massimiliano Salini, eurodeputato forzista, il bando di diesel e benzina mette “a rischio migliaia di aziende e fino a 500mila posti di lavoro nella filiera dell’auto”, aggiungendo che “l’auto europea rappresenta solo l’1% delle emissioni mondiali, rottamare un comparto industriale in nome dello zelo ideologico è rischioso e non porterà benefici all’ambiente”. Compatto infine il Partito popolare europeo, che via Twitter commenta: "Il divieto di vendita di auto nuove con motore a combustione a partire dal 2035 porterà ad un 'effetto Avana'. Dopo il 2035, le nostre strade potrebbero riempirsi di auto d'epoca perché le nuove auto senza motore a combustione non saranno facilmente disponibili o convenienti".

Ovviamente non mancano i pareri favorevoli, a comincia da quello del relatore Jan Hiutema: “La normativa incentiva la produzione di veicoli a basse e a zero emissioni. Questi obiettivi offriranno chiarezza per l’industria automobilistica. Acquistare e guidare autovetture a emissioni zero diventerà meno oneroso per i consumatori, guidare in modo sostenibile diventerà accessibile a tutti”. Così infine Brando Benifei, capodelegazione degli Eurodeputati Pd. "Il testo negoziato trova un giusto equilibrio tra tutela dell'ambiente e la difesa degli interessi strategici dell'Unione, con una forte impronta sociale per la transizione e adeguata flessibilità, tanto sul fronte della neutralità tecnologica, per favorire innovazione e lo sviluppo di tecnologie all'avanguardia come nel settore dell'idrogeno o dei carburanti alternativi, sia con riferimento alla clausola di revisione nel regolamento fissata al 2025". E voi da che parte state?