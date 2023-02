Stop diesel e benzina 2035, l'Italia non ci sta: prossima mossa in Commissione Europea

Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è tornato a parlare del passaggio alle vetture green dopo lo stop ufficiale dell'Ue a diesel e benzina dal 2035. L'esponente del governo Meloni si dice pronto a portare due dossier alla Commissione Europea per invitare Bruxelles a rivedere il suo piano per l'eco-mobilità.

Nel dettaglio il ministro Urso ha spiegato: "Chiediamo alla Commissione europea – le parole in diretta tv parlando con Paolo Liguori a TgCom24 - di affrontare con realismo i due dossier ancora in campo, Euro7 e Co2 per i mezzi pesanti, per dare davvero la possibilità cittadini di adeguarsi in tempo utile", riferendosi alla conversione green del settore automobilistico.

E nel caso in cui la Commissione europea non dovesse aprire il dibattito a quel punto "Siamo pronti a far passare il dossier a prossimo Parlamento europeo e alla prossima Commissione". L'esponente dell'esecutivo Meloni ha aggiunto che: “Nel governo italiano abbiamo una visione pragmatica e concreta, non ideologica e non si può passare dalla padella della dipendenza energetica dalla Russia alla brace", parlando della dipendenza dalle materie prime cinesi.

Il riferimento è chiaramente alle batterie LFP, quelle che sono montate su gran parte delle auto elettriche e il cui primo produttore mondiale è appunto la Cina. Urso ha poi citato la clausola di revisione al 2026, "quando verosimilmente grazie alla nuova Commissione e a un nuovo Parlamento europeo molto più consapevole riusciremo a rivedere tappe e modalità della transizione ecologica. Siamo consapevoli degli obiettivi del 2035 e del 2050, ma vogliamo giungervi con un sistema vitale e competitivo, che sia in grado di produrre in Italia e in Europa quello che serve per la catena dell’automotive”.

Secondo Urso la transizione va affrontata “Con neutralità tecnologica: se biometano o biocombustibile o idrogeno possono raggiungere gli stessi obiettivi di rispetto ambientale delle battareie elettriche, perchè usare solo una tecnologia?”. E ancora: “La questione va affrontata con pragmatismo – ha ribadito Urso - la transizione ecologica deve essere collegata alla riconversione industriale”.

Di questi argomento il ministro ha già parlato con il vice cancelliere tedesco Robert Habeck, mentre settimana prossima incontrerà il Ministro francese Bruno Le Maire. In attesa di novità dal fronte europeo, le aziende italiane iniziano seriamente a dedicarsi alla trasformazione della propria produzione, a cominciare da Stellantis che sta pensando a come abbassare il prezzo delle auto elettriche utilizzando delle 'nuove' batterie.