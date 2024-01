Stop benzina e diesel dal 2035, Porsche a sorpresa: 'Il ban potrebbe essere rinviato'

Ad oggi sappiamo che nel 2035 l'Unione Europea prevede di consentire la vendita esclusivamente di veicoli nuovi a zero emissioni. Tuttavia, è emerso un interessante dibattito sul possibile rinvio di tale divieto, con voci di corridoio provenienti da vari membri dirigenti dell'industria automobilistica.

Il divieto proposto non implica automaticamente l'interruzione totale delle vendite di auto a combustione nell'UE. Alcuni produttori, specialmente quelli che producono un numero limitato di veicoli, potrebbero mantenere in vendita modelli con motore a benzina anche dopo il fatidico 2035. Marchi come Koenigsegg e Donkervoort, che costruiscono meno di 1.000 automobili all'anno, potrebbero continuare su questa strada e, in particolare, l'Unione Europe avrebbe momentaneamente escluso i brand di lusso da tale divieto.

Tuttavia, anche per i produttori che non soddisfano tali requisiti, la situazione potrebbe presto cambiare. Se i loro veicoli con motore a combustione possono funzionare utilizzando carburanti "neutri dal punto di vista climatico", tra cui gli E-fuel, di cui vi abbiamo già parlato, potrebbero ottenere un'eccezione da questo divieto. Tuttavia, ci sono ancora ostacoli da superare in questo approccio e molte "gabelle" amministrative e burocratiche da risolvere.

Lutz Meschke, Chief Financial Officer (CFO) di Porsche, ha condiviso la sua prospettiva su questa questione. In un'intervista con Automotive News, ha dichiarato: "Attualmente si discute molto sulla fine del motore a combustione. Penso che un rinvio sia possibile". Le sue aspettative si basano, tra le altre cose, sul rallentamento della crescita delle vendite di veicoli elettrici in Europa.

Ricordiamo inoltre che nel Regno Unito il divieto è stato già rinviato dal 2030 al 2035, e anche in Germania, il più grande mercato automobilistico europeo, si stanno levando voci critiche contro la prospettiva del divieto di vendita. La discussione sul futuro dell'automobile in Europa si evolve, aperta a scenari diversi che potrebbero plasmare il destino dei motori a combustione.