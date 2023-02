Stop benzina e diesel dal 2035, Lega avvia raccolta firme da portare a Bruxelles

L'ufficialità dello stop da parte dell'Ue a benzina e diesel dal 2035, ha indotto la Lega ad organizzare una protesta ufficiale: una raccolta firme per convincere Bruxelles a rivedere per lo meno le tempistiche dell'addio all'endotermico.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Carroccio che ha fatto sapere che nel weekend, in moltissime città d'Italia, saranno installati dei gazebo dove si potrà appunto firmare contro la decisione presa dall'Unione Europea in vista di 12 anni or sono.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha sempre giudicato errata la norma decisa all'Ue, considerandola in particolare 'nemica' dell'Italia, ed è tornato a ribadire la propria contrarietà in una recente intervista ai microfoni di Quattoruote in cui ha spiegato: “Chiunque capisce come la deadline del 2035, così com’è stata definita, non funziona e non è inevitabile resti tale, essendo comunque prevista una revisione nel 2026. Entro metà marzo è previsto un passaggio al Consiglio Europeo, nel quale esprimeremo la nostra opinione, quello dell’auto è un settore più sensibile, ma se potremo contare sulle alleanze che ho riscontrato negli incontri con altri ministri potremo dare vita a una massa critica e ragionare quanto meno sui tempi e modi della transizione".

Matteo Salvini ha parlato anche del sistema di incentivi per le elettriche che il governo Meloni intende rivedere, nonché del divieto di velocità di Milano di 30 km/h che entrerà in vigore dal primo gennaio 2024: "Ci sarebbe da parlare del bizzarro dibattito sui 30 all'ora – ha spiegato il leader della Lega - a mio avviso un provvedimento che parte da prese di posizioni ideologiche".

Secondo Salvini "chi vuole andare in bici dev’essere libero di farlo dove vuole, ma la macchina è uno strumento fondamentale di lavoro che, come tale, va trattato". Da una recente ricerca effettuata a Londra è emerso che da quando la metropoli inglese ha adottato una velocità in centro di 25 km/h sono aumentate di molto le multe ma nel contempo sono diminuiti in maniera importante gli incidenti gravi.