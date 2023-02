Stop benzina e diesel 2035, allarme carrozzieri: 'Costi riparazioni auto esploderanno'

Non si placano le polemiche a seguito della decisione ufficiale dell'Ue di vietare nuove auto a benzina e diesel dal 2035. Dopo le numerose reazioni della politica allo stop, tocca ora alla Federazione dei carrozzieri alzare la voce.

Secondo Federcarrozzieri, l'associazione che rappresenta le autocarrozzerie italiane, la diffusione sempre più massiccia delle auto elettriche a discapito delle vetture dotate di motori endotermici, porterà ad un aumento importante dei costi di riparazione delle autovetture, e quindi a spese più elevate per gli automobilisti quanto per gli stessi carrozzieri.

“Per le auto elettriche – fa sapere in una nota Federcarrozzieri - il trend è positivo in tutta Europa mentre l'Italia rappresenta il fanalino di coda con il 2,6% delle immatricolazioni. Questo anche a causa degli elevati costi di acquisto e di gestione di tali autovetture che, in caso di guasti o danni che non interessano unicamente la carrozzeria, presentano spese di riparazione sensibilmente più elevate (tra il +18% e il +30%) rispetto alle auto a benzina o diesel”.

Il presidente Davide Galli aggiunge che: "Le auto elettriche appena entrano in una carrozzeria devono essere messe in sicurezza, e per fare questo occorre vi sia almeno un addetto abilitato con patentino Pes-Pav. Procedura che inevitabilmente comporta spese maggiori per gli operatori e quindi per gli automobilisti. Poi c'è l'elettronica particolare che caratterizza tali vetture e che determina attività più lunghe (e costose) per smontaggio, rimontaggio, sostituzione, programmazione, ricalibrazione, ecc. Basti pesare che per alcune auto elettriche di nuova generazione si registra un 60% di elettronica in più rispetto alle vetture tradizionali".

E' quindi necessario un'evoluzione e un aggiornamento delle stesse carrozzerie per fronteggiare il nuovo mercato delle auto, assumendo personale più specializzato e strumentazioni più complesse, che comportano “Un incremento non indifferente dei costi a loro carico – conclude Galli - che determinerà, di conseguenza, un aumento esponenziale dei costi di riparazione delle autovetture".