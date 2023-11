Stop auto benzina e diesel, Tajani: 'A rischio 70mila posti di lavoro'

Se da un lato è vero che il cambiamento tecnologico non può essere arrestato, pena conseguenze nel lungo periodo, è anche vero che la politica deve dare delle risposte ai cittadini; del resto ne vale della credibilità stessa dei leader. Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha sottolineato le conseguenze dello stop ai motori termici.

A onor del vero, è importante anche ricordare che lo stop ai motori termici non è un qualcosa che si è presentato in quanto libera scelta dei consumatori, bensì è frutto di una scelta politica (giusta o sbagliata che sia). Sotto questo punto di vista il dibattito è ancora aperto. La destra italiana, fin dall'inizio, è sfavorevole a un blocco così netto della produzione di motori termici, il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha anche attaccato le auto elettriche.

Tajani ha dichiarato, al Forum di Conftrasporto, che le decisioni restrittive riguardanti il blocco totale della produzione di veicoli e motori non elettrici entro il 2035 avrebbero come conseguenza la perdita di 70.000 posti di lavoro in Italia. Il Ministro degli Esteri ha criticato la rigidità di tali scelte, sottolineando che la lotta ai cambiamenti climatici non dovrebbe diventare una sorta di "religione" con dogmi incontestabili che impongono obiettivi irraggiungibili alle imprese.

La tutela dell'ambiente, ha aggiunto Tajani, non dovrebbe tradursi nella distruzione delle basi industriali, agricole e imprenditoriali che rappresentano essenzialmente la fonte di lavoro e il sostegno per le persone. Tajani ha evidenziato la necessità di affrontare la sfida ambientale in modo equilibrato, senza compromettere in modo eccessivo l'occupazione e le attività economiche.