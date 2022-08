Stoffel Vandoorne è il nuovo campione del mondo di Formula E: finalmente ce l'ha fatta!

Finalmente è successo: il pilota belga Stoffel Vandoorne ha vinto il suo primo campionato del Mondo di Formula E in occasione del GP di Seoul del weekend appena trascorso. Il suo secondo posto è stato sufficiente per chiudere la stagione con 213 punti, e 33 di vantaggio sul concorrente per il titolo Mitch Evans.

La storia di Vandoorne in Formula E è stata ricca di gare al cardiopalma e titoli mondiali sfiorati e poi aggiudicati da altri piloti: sin dai tempi del team Mercedes HWA Racelab egli ha dato filo da torcere agli altri professionisti, finendo secondo dietro ad Antonio Felix Da Costa al primo anno della scuderia tedesca, e poi ottenendo un altro secondo posto assoluto nella stagione 2020/2021 quando Nyck de Vries si è assicurato il titolo.

Con il ritiro della Mercedes dalla Formula E per la prossima stagione, questa vittoria sembrava essere la conclusione perfetta di un percorso storico per l’ex campione GP2 ed ex pilota F1, che ricordiamo essersi unito a McLaren e Fernando Alonso tra 2016 e 2018. Dopo questa stagione, Vandoorne si unirà alla DS Penske assieme a Jean-Eric Vergne.

In merito alla vittoria del campionato, Vandoorne ha affermato: “Campioni del mondo, wow. È solo la sensazione migliore di sempre. La squadra ha fatto un lavoro straordinario e penso che ognuno di noi lo meriti. Ciò che abbiamo realizzato è speciale. Quando ho iniziato questo viaggio quattro anni fa, insieme alla Mercedes, ero molto fiducioso che avrei avuto gli strumenti disponibili per lottare per un campionato del mondo. […] Siamo riusciti a vincere entrambi i campionati [piloti e costruttori, ndr] l'anno scorso con Nyck, ma quest'anno è stato il mio turno. Mi sono presentato e non volevo lasciare niente sul tavolo, niente”.

Vandoorne ha ottenuto solo una vittoria su 16 gare all'E-Prix di Monaco, ma durante l’anno è sempre andato a punti eccetto in un’occasione, con un 11° posto in Messico.

Ora gli occhi sono puntati alla prossima stagione: a tale proposito, eccovi il calendario della Formula E 2022-2023.