Stoccolma, stop benzina e diesel in centro dal 2025: a breve anche in altre città europee?

I Paesi del nord Europa si confermano all'avanguardia per quanto riguarda la mobilità green. Dopo che la Norvegia, paradiso delle auto elettriche, a settembre ha registrato ben il 93% di auto elettriche vendute sul totale, notizie positive giungono anche dalla Svezia.

Secondo quanto riferito da Straits Times, entro il 2025 la capitale svedese, Stoccolma, vieterà la circolazione di auto alimentate a benzina e diesel in centro città, con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento.

Nel dettaglio, un'area di 20 isolati nella zona finanziaria e delle vie dello shopping, sarà aperta solamente alle auto elettriche, ad alcuni camion ibridi, e a veicoli a celle a combustibile, per quella che sarà una vera e propria rivoluzione green.

Ma non finisce qui perchè nella prima metà del 2025 si potrebbe decidere di espandere ulteriormente la zona vietata alle auto a combustione, rendendo di fatto Stoccolma quasi interamente una città green.

Quando questo ambizioso piano verrà messo in pratica Stoccolma diverrà la città con il regolamento più rigido in quanto a circolazione, superando anche Parigi, Atene e Madrid. Non è comunque da escludere che, se l'esempio dovesse essere positivo, anche altre città europee possano adottare la soluzione svedese, a cominciare da Milano, dove dal primo gennaio 2024 si viaggerà a 30 km/h in centro, ma dove comunque non sono previste al momento limitazioni per le auto a combustione, salvo i classici divieti per le vetture più datate.

"Vogliamo creare un ambiente di vita migliore per le persone che vivono e lavorano qui", le parole di Lars Stromgren, responsabile della politica del traffico di Stoccolma. Obiettivo del divieto è anche quello di incentivare la vendita delle auto elettriche in Svezia, che negli ultimi tempi ha registrato una battuta d'arresto per via della crisi economica che sta interessando l'intera Europa dopo la pandemia di covid e lo scoppio della guerra in Ucraina.

A inizio 2023 la Mobility Sweden ha ridotto le previsioni circa l'immatricolazione di auto elettriche dal precedente 40% al 35.