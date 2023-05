Steve Wozniak co-fondatore di Apple: 'Vuoi un'IA che cerca di ucciderti? Prendi una Tesla'

La guida autonoma di Tesla torna ad essere al centro della cronaca. Negli ultimi mesi sono stati diversi gli attacchi verso l'autopilot di Elon Musk, a cominciare da quanto avvenuto in occasione del Superbowl, la pubblicità contro la guida autonoma di Tesla che ha fatto il giro del mondo.

Che dire poi dello scandalo del video del 2016 di Tesla e del falso autopilot che ha creato un vero e proprio caso giuridico oltre oceano. L'ultimo a puntare il dito contro il sistema di guida autonoma di Musk è stato Steve Wozniak, noto per essere il co-fondatore di Apple assieme a Steve Jobs, nonché filantropo e miliardario americano.

Negli ultimi tempi Wozniak si è schierato apertamente contro l'intelligenza artificiale, e nel corso di una recente intervista ha speso delle parole tutt'altro che d'amore nei confronti del FSD, Full Self Driving.

Dopo aver acquistato per la seconda volta una Tesla Model S, l'ex fondatore della Mela ha spiegato: "Credevo davvero in quelle affermazioni (riferendosi alla guida autonoma ndr), ma non sono nemmeno vicine alla realtà. E amico, se vuoi studiare un'intelligenza artificiale mal realizzata dire un sacco di cose e cercare di ucciderti ad ogni occasione possibile, prendi una Tesla".

Secondo l'ingegnere informatico statunitense, Elon Musk non avrebbe mantenuto le promesse sull'autopilot e i suoi aggiornamenti. Wozniak lamenta in particolare il fatto che il miliardario di origini sudafricane avrebbe sponsorizzato con troppa enfasi il suo sistema di guida autonoma, ma in realtà lo stesso sarebbe ancora tutt'altro che impeccabile.

Il co-fondatore di Apple aveva acquistato la sua prima Tesla nel lontano 2013, esattamente dieci anni fa; all'epoca, durante uno scambio di email con Musk, il numero uno della casa automobilistica elettrica gli rispose che "era assurdo acquistare ancora un divoratore di benzina nel 2013". In seguito Wozniak ha comprato una seconda Model S che a suo modo di vedere gli avrebbe dato il colpo di grazia.