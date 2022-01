Lo sterzo del futuro secondo BMW: così il brand sfida il volante yoke di Tesla

Con la presentazione della Tesla Model S 2021, il produttore californiano ha attirato su di se non poche critiche a causa del suo nuovo sterzo yoke, che ricorda da vicino una cloche da jet. Un volante amato (Markus Brownlee ama lo sterzo yoke di Tesla) e odiato da pubblico e critica che però sembra aver ispirato un nuovo sterzo a marchio BMW.

Rispetto all'approccio di Tesla, che ha di fatto tagliato la corona superiore e appiattito leggermente quella inferiore, BMW ha creato qualcosa di diverso, un oggetto di design del tutto snodabile in grado di far ruotare solo il perno centrale e lasciare sempre in posizione dritta le manopole esterne. Queste ultime rimarrebbero nella loro posizione originaria anche curvando lo sterzo di 270 gradi, come potete vedere in dettaglio nella galleria in basso.

Inoltre, supponiamo per recuperare spazio a macchina spenta, il volante sembra perfettamente richiudibile su se stesso. Un brevetto registrato ufficialmente presso lo United States Patent and Trademark Office (USPTO) che potrebbe strizzare l'occhio anche alla Guida Autonoma di alto livello (come cambia la Guida Autonoma dal Livello 1 al 5), con lo sterzo richiuso mentre la vettura guida in autonomia.

Per ovvi motivi, al momento non si conoscono piani di produzione seriale per questo tipo di sterzo, sembra chiaro però che BMW voglia implementare questo tipo di tecnologia in futuro, facendola diventare di massa. Sareste curiosi di provare un sistema simile?