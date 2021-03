Lo sterzo a cloche della nuova Tesla Model S fotografato in strada: esiste davvero

Come probabilmente saprete, se seguite le notizie relative al mondo Tesla, le nuove Model S e Model X 2021 presentate da Elon Musk hanno mostrato - fra le altre novità - uno sterzo “da jet da combattimento”. Ebbene lo sterzo a cloche esiste davvero e qualcuno l’ha fotografato per la prima volta in strada.

La “questione dell’esistenza” era nata qualche giorno fa, quando qualcuno aveva incontrato dal vivo una nuova Model S ma con sterzo tradizionale. Anche tutti i prototipi visti sinora erano fedeli alla tradizione, con il pubblico di internet che si è dunque chiesto: il volante di matrice “aeronautica” è stato soltanto una trovata pubblicitaria di Elon Musk e soci, per attirare maggiore attenzione?

In realtà non è così, l’innovativo sterzo esiste sul serio e qualcuno lo ha incontrato per la prima volta “nel mondo reale”, all’interno di una nuova Model S parcheggiata. Stiamo parlando di un volante chiaramente pensato per la guida autonoma, per una vettura in grado di guidarsi da sola anche in ambito cittadino - e con la Guida Autonoma Completa di Tesla attualmente in Beta la possibilità non è più fantascienza. Con la guida manuale uno sterzo simile potrebbe sicuramente dare qualche problema, ma forse è soltanto questione di abitudine...