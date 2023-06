Il nuovo stemma Porsche dopo 3 anni di lavoro: riconoscete le differenze?

Per celebrare il suo 75esimo anniversario (1948-2023), Porsche ha presentato il suo nuovo stemma riveduto e corretto, pronto a impreziosire la Porsche Panamera 2023 - la nuova generazione in arrivo.

Il logo è estremamente simile a quello precedente, anzi diciamo che in 75 anni il marchio tedesco è rimasto costantemente fedele alla propria tradizione andando a cambiare di volta in volta dettagli quasi impercettibili, senza mai rivoluzionare la propria natura (al contrario di Lancia: il design del logo Lancia dal 1907 a oggi). Pur avendo differenze minime, i designer del brand hanno lavorato tre anni per sfornare questo nuovo logo, andiamo dunque ad analizzarlo più in dettaglio.

Rispetto alla precedente iterazione, Porsche ha rimosso la texture dallo sfondo della scritta superiore e dal primo e dal quarto riquadro. Al contrario una nuova trama "a nido d'ape" è stata aggiunta nelle parti rosse del secondo e del terzo riquadro. Infine sullo scudetto centrale la scritta Stuttgart è diventata di colore nero e non è più incisa.

Robert Ader, Responsabile Marketing del brand tedesco, ha spiegato: "Lo stemma Porsche è un simbolo inconfondibile e allo stesso tempo centrale della nostra identità di marca. Per questo motivo il nuovo stemma ha rappresentato un'occasione per rielaborare il nostro design aziendale. Useremo questo nuovo stemma in modo più mirato, inoltre il lettering Porsche avrà un significato ancora maggiore".