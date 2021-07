Stellantis e Volkswagen dominano in Europa: la Top 5 delle vendite nel primo semestre 2021

Certamente in questo 2021 la situazione COVID-19 è migliore rispetto all’anno precedente, che ha fatto danni sanitari ed economici prima inimmaginabili. Anche il mercato automotive sta cercando di riprendersi con le unghie e con i denti, con il Gruppo Volkswagen e Stellantis che si contendono il primato per veicoli venduti.

Rispetto al 2020, il primo semestre 2021 fa segnare un +30%, se guardiamo al 2019 però ci accorgiamo che siamo a -18%, la strada per la ripresa totale è dunque ancora lunga. Ma quali sono stati nei primi sei mesi dell’anno i gruppi in grado di vendere più veicoli? La Top 5 in Europa vede il Gruppo Volkswagen al primo posto con 1.900.940 veicoli immatricolati dal 1 gennaio al 30 giugno 2021, al +31%.

Ha fatto ancora meglio, in termini di crescita, Stellantis, a +35% e con 1.838.216 unità piazzate, per un più che degno secondo posto generale - che a questi ritmi potrebbe diventare presto un primo posto. Staccato, e neanche di poco, il terzo gruppo: l’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi al +12%. Quarto posto eccezionale quello di Ford, che da sola ha venduto oltre 537.000 vetture ed è cresciuta del 23%.

C’è da festeggiare anche in casa Hyundai, con oltre 516.000 unità immatricolate e +39% di crescita. Tornando alla sfida al vertice, il Gruppo Volkswagen stravince grazie al segmento dei SUV con oltre 790.000 immatricolazioni. È il segmento più venduto anche in casa Stellantis, con 569.000 unità. Se il gruppo tedesco fa ottimi risultati anche nel Segmento C, soprattutto grazie a Golf, Stellantis vince i segmenti A e B grazie a Fiat Panda, Fiat 500, Peugeot 208, Citroen C3 e Opel Corsa.