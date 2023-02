Stellantis vola e regala ai dipendenti italiani un premio medio di oltre 1.800 euro

Il 2022 di Stellantis è stato un anno da record, con utili netti pari a 16,8 miliardi di euro e un utile operativo rettificato (AOI) pari a 23,3 miliardi di euro. Ottimi risultati anche per le BEV del gruppo, le elettriche a batteria, nel mondo: c’è stata una crescita del 41%.

I ricavi netti del gruppo - fra i cinque più grandi al mondo nel settore dell’automotive - sono stati pari a 179,6 miliardi di euro, in crescita del 18% rispetto al 2021 grazie a prezzi netti favorevoli, un mix di modelli migliorato e a effetti positivi dei cambi di conversione. Stellantis è stato anche il secondo gruppo per vendite elettriche (BEV) nell’Europa a 30 Paesi, il primo per quanto riguarda le vendite Plug-in Hybrid (PHEV) negli USA, il primo nelle vendite di veicoli commerciali elettrici in UE30.

Per “festeggiare” questi dati Stellantis ha anche annunciato il suo nuovo Ram ProMaster (versione stradale del Ram 1500 Evolution), primo BEV del marchio statunitense che arriverà già nel 2023. A oggi il Gruppo Stellantis ha sul mercato globale ben 23 modelli BEV, nel 2023 ne arriveranno altri 9.

Stellantis ha raggiunto ottimi risultati anche in Italia, dove i dipendenti riceveranno un premio medio complessivo di 1.879 euro per gli obiettivi di efficienza degli stabilimenti raggiunti nel 2022. In totale il CEO Carlos Tavares ha annunciato che dispenserà 2 miliardi di euro in bonus ai dipendenti. Il tutto in proiezione di un 2023 che potrebbe essere ancora più stellare…