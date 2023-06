Stellantis: 'Vogliamo che le nostre auto vengano usate almeno 15 anni'. Una rivoluzione?

Oltre al ban dell'Ue ai motori a benzina e diesel dal 2035, nel Vecchio Continente si sta diffondendo sempre di più il tema dell'economia circolare, che comporta una minor produzione di rifiuti e un utilizzo più lungo dei prodotti.

Nel mondo delle automobili un esempio lampante è quello della Evolution Space, prima auto a economica circolare che può durare fino a 50 anni. Un'idea molto interessante, senza dubbio un unicum, ma chissà che a breve altre aziende non seguano questo esempio, e sembrerebbe essere sulla buona strada Stellantis, gruppo italo-francese americano al cui interno troviamo anche Fiat.

Stando a quanto spiegato da Alison Jones, vicepresidente dell'economia circolare di Stellantis, citata da Autocar, il gruppo con a capo Carlos Tavares starebbe lavorando su veicoli che durino almeno 15 anni.

Al momento in Europa un'auto viene sostituita dopo 12 anni, ma tale ciclo di vita, alla luce dell'aumento dei prezzi delle auto nuove, sta aumentando in maniera importante. E' una sorta di gatto che si morde la coda visto che tenere a lungo i vecchi modelli significa inquinare maggiormente l'ambiente, con l'obiettivo green che andrebbe quindi a venire meno.

Come riuscire in questa rivoluzione? Prima di tutto bisogna fare in modo che un veicolo duri 15 anni sia dal punto di vista meccanico ma anche, la parte più difficile, dal punto di vista del design. Una sfida tutt'altro che semplice tenendo conto che le auto spesso e volentieri invecchiano nel giro di 4 o 5 anni, il ciclo di vita medio della durata delle vetture prima che intervenga un restyling.

Qualcuno fa notare come Tesla da questo punto di vista stia facendo scuola visto che la sua Model 3 è del 2017, un'auto di ben 8 anni fa, ma nonostante per i canoni automobilistici sia “vecchia”, il design è quanto mai attuale.